Leteckí záchranári z Prešova sa v osudný deň zdokonaľovali v záchrane osôb v podvese policajnej helikoptéry. Výcvik skupiny 12-tich hasičov z Leteckej skupiny východ mal trvať celý deň, no predčasne ho ukončil pád vrtuľníka, pri ktorom na prešovskej vojenskej leteckej základni zahynuli dvaja skúsení hasiči - prešovský okresný riaditeľ Radoslav Lacko († 48) a veliteľ skupiny Peter Toďor † (43).

Za vinníka vyšetrovacia komisia zložená z expertov z viacerých odborov určila pilota vrtuľníka Petra Bubelínyho (52). Ten sa však cíti nevinný a snaží sa to dokázať. Na vyhodnotenie správnej reakcie mal iba šesť sekúnd!

Súdny znalec z odboru letecká doprava Dušan Neštrák opísal posledných šesť sekúnd letu vrtuľníka a zhodnotil jeho posledný let. "Ten bol výnimočný použitím kovových nosidiel. Pilot musel nakláňať vrtuľník doprava, potom ešte raz, do nezvyčajnej polohy," vravel. Podľa neho musel pilot riadicou pákou zvanou kolektív vyrovnávať vrtuľník, aby dostal kovové nosidlá nad lyžiny. "Pod tragédiu podpísala neprimeraná výška letu, veľký uhol a nevhodný typ použitých hasičských nosidiel. Pilot nemohol tušiť, že kovové nosidlá sú nevhodné na tento účel. Práve táto skutočnosť sa podpísala pod tragédiu. Takáto operácia sa uskutočnila prvý raz, predtým žiadna skúsenosť s tým nebola," uviedol vo svojej výpovedi.

Chybou podľa Neštráka bolo aj to, že pri žeriavovaní (vyťahovaní nosidiel hore) nebol zapnutý zvýšený výkon na 104 percent, čo dáva zvýšenú nosnú silu o viac ako 250 kíl. "Pilot bol v brutálnej situácii, dvíhal kolektív hore, ručička stúpala na 108 torkov, zablokovalo sa zvyšovanie dodávky paliva. Otáčky začali klesať - toto sa odohráva v sekunde. Zaznela siréna, pilot je v štvrtej sekunde pred dopadom. Nie je žiadneho riešenia, zem je 25 metrov, vrtuľník je naklonený napravo, pod nim dvesto kíl hasičov, vrtuľník padá na zem," dopodrobna vysvetľoval a poznamenal, že pilot by musel byť robot, aby vedel takúto situáciu správne vyhodnotiť. Skritizoval aj to, že v čase, kedy prebiehal výcvik, bolo vojenské letisko v plnej prevádzke a aj to pôsobilo na pilota rušivo: "Ja by som to nedovolil." Na záver docent Neštrák vyriekol prekvapivé slová. Prečítať si ich môžete v popise fotky v GALÉRII.

V utorok pred samosudcu prešovského okresného súdu predstúpil ako svedok bývalý vedúci leteckého útvaru ministerstva vnútra Dalimír Píšťanský, ktorý podpisoval súhlas na každý let. Bol aj šéfom komisie, ktorá letecké nešťastie vyšetrovala a sám skonštatoval, že sa cítil v konflikte záujmov. Priznal, že na jeho príkaz bolo na lietadle nainštalované zariadenie na snímanie objektu na zemi, čo nebolo schválené výrobcom. Podľa neho však toto zariadenie nemalo žiaden vplyv na priebeh leteckého deja.

Na otázku obhajcu obžalovaného Petra Kubinu, či sa v súčasnosti pri výcviku aký prebiehal v osudný čas používajú stále také isté kovové nosidlá, Píšťanský odpovedal: "Užšie a nevystužené. Čím sú širšie, tým je problematickejšie nimi prejsť lyžinami. A aby klopivý moment bol čo najmenší a ťažisko nosidiel bolo čo najbližšie k vrtuľníku a aby sa dosiahla čo najväčšia stabiita." A čo podnietilo túto zmenu? "Táto nehoda," uviedol. Dodal, že typ kovových nosidiel, aké sa použili pri tragickom výcviku, boli certifikované na ruské vrtuľníky typu Mi 171. On osobne podpisoval rozkazy na výcvik. "Ja som to schvaľoval. Iné nosidlá neboli. Po tejto nehode až do momenu, kým sa nenakúpili ďalšie, sme s takýmito už necvičili. Čakali sme na ďalšie."

Nešťastie sa stalo pri výcviku vo chvíli, keď nebohí hasiči nacvičovali záchranu v podvise. Jeden z hasičov bol v úlohe záchranára, druhý hral zraneného ležiaceho na nosidlách. Tie mali žeriavom vrtuľníka vytiahnuť k lyžinám lietacieho stroja. Peter sa zaistil na visiace lano ako záchranár. Rado ležal na nosidlách ako zranený a pripnutý ku kolegovi. V pláne mali odskúšanie poslednej úlohy - prevoz zraneného v podvise. Vrtuľník mal s nimi urobiť okruh."Zrazu stroj prudko točil doprava. Myslel som si, že s nimi chce urobiť manéver, ktorý táto výkonná mašina dokáže a my sme to aj reálne videli, že to zvládnu. No z ničoho nič sa stroj zvrtol a išli plynule špirálovito k zemi. Špirála trvala tri sekundy. Bolo vidno, že pilot sa snaží to nejako dvihnúť, voľajako jemne to položiť. Nebol to prudký pád. Videli sme ten náraz, bolo to priamo pred našimi očami,” opisoval nám krátko po tragédii hasič Kamil Šoltýs.

Pri nehode sa zranili aj dvaja policajti - pilot Peter Bubelíny a palubný technik Marián Mikulec. V prešovskej nemocnici ich lekári podrobili operačnému zákroku a udržiavali ich niekoľko dní v umelom spánku na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny.

