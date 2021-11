Počas liatia betónu podporná konštrukcia mosta pri Kurimanoch (okres Levoča) nevydržala tlak a tak sa stavba zrútila. Podľa polície chybu urobila statička pri výpočte nosnosti konštrukcie. No inžinierka z Nemecka sa ani po toľkých rokoch nepostavila pred súd. Prvé pojednávanie v septembri zrušili na žiadosť nemeckého súdu z technických príčin. Druhé, ktoré malo byť v piatok, z dôvodu, že pre neprítomnosť obžalovanej nebude možné vykonať videokonferenciu.

Pri tragédii pritom zomreli štyria ľudia, medzi nimi aj otec dvoch malých dcér Martin Pažin (†31). Jeho vdova Lucia (40) už prestáva veriť v spravodlivosť a pridáva bolestivé slová o skúsenosti s našimi súdmi.

Foto z nešťastia, pohrebu a zo súkromného archívu rodiny TU

V osudný deň Lucia a jej rodina nesledovali televíziu ani nepočúvali rádio. „Hrali sme sa s dievčatami, išli do kostola a čakali ho aj s darčekom. Potom volal manželov brat a pýtal sa, kde robí Maťo a či vieme, že sa zrútil most. Ihneď sme mu telefonovali, ale už to nebral,“ vravela nám krátko po nešťastí stará mama dvoch malých polosirôt.

Vdova Lucia sa od bolesti zadúšala plačom a utešoval ju iba pohľad na dve malé dcérky, v tom čase iba 8-ročnú Viktóriu a 9-ročnú Alexandru. Deň po tragédii už vedeli, že ich ocko je v nebi, napriek tomu mu kreslili obrázky ich rodiny, kde Martin nechýbal. Na jednu z kresieb napísali prosbu: „Mami, už neplač.“ Vtedy si Lucia uvedomila, že svoj smútok musí pred nimi skrývať.

Dievčatká si pre svoj vek nevedeli naplno uvedomiť to, že sa ich ocko už nikdy nevráti a pri každom zazvonení na dvere domu zvýskli od radosti, že ich milovaný tato prišiel. Lenže dnes to už plne chápu a čoraz viac pociťujú bolesť z jeho straty.

