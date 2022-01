Počas liatia betónu podporná konštrukcia mosta pri Kurimanoch (okres Levoča) nevydržala tlak, a tak sa stavba zrútila. Prokuratúra ukončila vyšetrovanie na jeseň 2020. Podľa nej chybu urobila statička pri výpočte nosnosti konštrukcie. Inžinierka z Nemecka sa však niekoľkokrát vyhla súdnemu konaniu. Prvé pojednávanie vlani v septembri zrušili na žiadosť nemeckého súdu z technických príčin. Druhé, ktoré malo byť koncom roka, odročili z dôvodu, že pre neprítomnosť obžalovanej nebude možné vykonať videokonferenciu.

Preto súd znova vytýčil pojednávanie na 28. januára a uskutočnilo sa cez telemost. Súdny spis má takmer 8 000 strán. Podľa prokuratúry mala nemecká statička Sabine chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie, ktorá sa následne zrútila a pri tragédii zomreli štyria robotníci a ďalších 11 sa zranilo.

Obžalovaná odmieta vinu a tvrdí, že sa žiadneho pochybenia v súvislosti s tragickým pádom diaľničného mosta pri Iliašovciach nedopustila. Uviedol to jej právny zástupca Martin Puchala s tým, že obvinená prostredníctvom znaleckých posudkov počas súdneho procesu preukáže, že príčinou zrútenia podpornej konštrukcie nebol jej statický výpočet, ako sa jej to kladie za vinu.

Poukázať chce počas procesu na rozdiely medzi jednotlivými znaleckými posudkami obžaloby a obhajoby. Podľa Puchalu posudok, ktorý je v neprospech jeho klientky, hovorí, že podporná konštrukcia v osi sedem a osem bola nedostatočne stužená, keďže jej jednotlivé spojky neboli spojené železnými krížmi: "A tak nepôsobili spolu, ale len akoby samostatne. Pri takejto výške konštrukcie nemohli mať stabilitu, museli vybočiť a zlomiť sa, čo viedlo k následnému zrúteniu."

No druhý znalecký posudok Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je podľa Puchalu v prospech statičky, hovorí, že podporná konštrukcia v osi sedem a osem bola stabilná, keďže bola naprojektovaná ako tzv. predpätý systém, keď jej jednotlivé spojky boli stužené a pôsobili spoločne ako jeden celok. "Posudok poukazuje aj na to, že absolútne nebolo brané do úvahy nerovnomerné sadanie spojok podpornej konštrukcie v osi päť a šesť a nebolo modelované ani vzájomné pôsobenie tohto nerovnomerného sadania na celú podpornú konštrukciu. To viedlo k destabilizácii celého systému, čo potvrdzuje aj ďalší znalecký posudok," dodal obhajca.

Statička chce dokázať, že jej výpočet nebol chybný a most nezačal padať v mieste podpornej konštrukcie v osi sedem a osem, bol len nevyhnutným dôsledkom nerovnomerného sadania podpier v osi päť a šesť. A to vraj potvrdzujú aj svedkovia vo svojich výpovediach. Navyše, obžalovaná je zamestnankyňou, preto nemôže a ani nebude zodpovedať za škodu spôsobenú touto nešťastnou udalosťou. Poškodení si totiž uplatnili náhradu nemajetkovej škody v sume od 50-tisíc eur. Národná diaľničná spoločnosť ju vyčíslila na viac ako 96-tisíc eur, Sociálna poisťovňa vyplácaním dávok poškodeným utrpela škodu takmer za pol milióna eur a nie je to konečné číslo. Súd proces odročil na na 15. a 16. marca.

Medzi mŕtvymi, ktorí zomreli pri tragédii, je aj otec dvoch malých dcér Martin Pažin († 31). Jeho vdova Lucia (40) už prestáva veriť v spravodlivosť a pridáva bolestivé slová o skúsenosti s našimi súdmi.

Foto z nešťastia, pohrebu a zo súkromného archívu rodiny TU

V osudný deň Lucia a jej rodina nesledovali televíziu ani nepočúvali rádio. „Hrali sme sa s dievčatami, išli do kostola a čakali ho aj s darčekom. Potom volal manželov brat a pýtal sa, kde robí Maťo a či vieme, že sa zrútil most. Ihneď sme mu telefonovali, ale už to nebral,“ vravela nám krátko po nešťastí stará mama dvoch malých polosirôt.

Vdova Lucia sa od bolesti zadúšala plačom a utešoval ju iba pohľad na dve malé dcérky, v tom čase iba 8-ročnú Viktóriu a 9-ročnú Alexandru. Deň po tragédii už vedeli, že ich ocko je v nebi, napriek tomu mu kreslili obrázky ich rodiny, kde Martin nechýbal. Na jednu z kresieb napísali prosbu: „Mami, už neplač.“ Vtedy si Lucia uvedomila, že svoj smútok musí pred nimi skrývať.

Dievčatká si pre svoj vek nevedeli naplno uvedomiť, že sa ich ocko už nikdy nevráti, a pri každom zazvonení na dvere domu zvýskli od radosti, že ich milovaný tato prišiel. Lenže dnes to už plne chápu a čoraz viac pociťujú bolesť z jeho straty.

