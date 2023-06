Posádka leteckých záchranárov Krištof 06 prijala v nedeľu večer požiadavku o urgentný let do katastre obce Dolný Hričov. Svedkovia na tiesňovú linku nahlásili pád malého lietadla. „Po neodkladnom vzlete smeroval záchranársky vrtuľník k miestu určenia,“ potvrdila hovorkyňa Leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková s tým, že lekárku vysadili do terénu palubným navijakom.

Na mieste však bolo zrejmé, že pilot, ktorý bol na palube lietadla sám, nemal šancu prežiť. „Lekárka mohla skonštatovať už len úmrtie. Záchranná akcia bola následne ukončená a záchranársky vrtuľník sa vrátil na svoju základňu, v tomto prípade bez pacienta,“ uzavrela Z. Hopjaková.

Na miesto okamžite vyrazila aj polícia, ktorá príčiny leteckej tragédie vyšetruje. „Vzhľadom na skutočnosť, že na mieste prebiehajú prvotné úkony, nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ zverejnila polícia v pondelok ráno.

„Videli sme ho lietať dosť nízko nad Kotešovou,“ povedala svedkyňa udalosti. Podľa ďalšieho svedka malo malé lietadlo pôvodne ťahať vetroň. „To lietadlo lietalo od rána. Vytiahlo hore vetroň a znova pristálo. Stále dookola. Pri tom poslednom vzlete sa zdalo, že sa nejak kríži lano, to už išlo potom lietadlo k zemi,“ povedal svedok.

Svedkovia tvrdia, že motor lietadla vydával zvláštny zvuk. „Nie som odborník, ale nesedelo tam niečo na tom zvuku,“ myslí si jeden z mužov, ktorý lietadlo ťahajúce vetroň tesne pred pádom na oblohe ukazoval synovi. Podľa rybára, ktorý v tom čase sledoval lietadlo znel zvuk motora zvláštne. „Ťahal vetroň a zlyhal mu motor, hneď išiel k zemi. Vetroň sa našťastie stihol odpojiť,“ povedal ďalší zo svedkov s tým, že lietadlo hneď po páde zachvátil požiar.

Ďalší ľudia hovoria, že po páde počuli tupý výbuch. „Spadol približne 120 metrov od posedu, kde bol práve v tom čase poľovník. K lietadlu bol veľmi zlý prístup, vrtuľník musel záchranára vysadiť navijakom, peši sa tam bol problém dostať,“ uviedol ďalší zo svedkov.

Lietadlo mal podľa našich informácií viesť dlhoročný pilot Miroslav z Aeuroklubu v Žiline. Jeho totožnosť však zatiaľ polícia nepotvrdila. Členovia klubu sú z nehody zdrvení a zatiaľ sa k nej nechceli vyjadrovať.

V poslednom čase sa s leteckými tragédiami na Slovensku vrece roztrhlo. Vo februári tohto roku sa zrútilo pri Trenčianskych Stankovciach lietadlo Diamond DA-42. Pri páde štvormiestneho motorového lietadla zahynuli štyri muži. Príčina nešťastia doposiaľ nie je známa.

V máji tohto roka sa zrútilo malé lietadlo aj na Orave. Pri páde zahynul pilot. Lietadlo zmizlo z radarov vo štvrtok 18. mája a do pátrania po spadnutom stroji sa zapojili desiatky ľudí. Pilot krátko pred pádom vyslal takzvaný SOS signál. Trosky lietadla vypátrali po vyše dvadsiatich hodinách.

