Polícia prostredníctvom sociálnej siete informuje, že na základe monitoringu sociálnych sietí zachytili krátko po jeho zverejnení verejne zdieľaný status dotknutej osoby, v ktorej opisovala incident z reštaurácie v Bratislave.

Ide o status muža menom Tomáš. Opisuje v ňom svoj otrasný zážitok, ktorý sa mu prihodil v jednej z bratislavských reštaurácií. "Bol celkom pekný sobotný večer a s priateľom, ktorý je Američan, sme si spravili výlet do Bratislavy. Taká klasika, ubytujete sa v hoteli, pokukáte okolie a príde hlad. Rozhodli sme sa pre reštiku, ktorá bola blízko nášho hotela v River parku, aby sme to s plným bruchom nemali ďaleko," píše Tomáš s tým, že nič zvláštne sa nedialo, až pokým si ku vedľajšiemu stolu nesadla trojica, ktorú opísal ako ženu s napichanými ústami, potetovaného muža a chlapíka, ktorého by ste na ulici prehliadli.

Po pár desiatkach minút však podľa jeho slov spravili veľkú chybu, ktorá sa na Slovensku neodpúšťa. S priateľom sa letmo pobozkali. "Potetovaný chlapík, ktorý sedel o tri stoly ďalej musel mať veľmi pozorné oko, lebo si tento náš „obrovský prečin voči spoločnosti“ všimol. Našťastie mal vtedy pri sebe iba podpivníky, ktoré sa rozhodol po nás hádzať," komentuje Tomáš a dodáva, že keď nereagovali, začal sa pýtať, čo si to dovoľujú.

Keď sa Tomášov priateľ muža opýtal, čo má za problém, odštartoval lavínu. "A vtedy sa to spustilo, nadávky na nás, ľudí z našej menšiny, na rasu môjho partnera, na moju rodinu a otázky typu ako sa opovažujeme si dať pusu na verejnosti." Tomáš si až vtedy uvedomil, čo mohlo potetovanému mužovi prekážať. Opýtal sa ho preto, či on môže svoju frajerku pobozkať, na čo dostal odpoveď, že áno, pretože oni sú ozajstná rodina.

"Tu sa už zapojila aj partnerka s hysterickým vykrikovaním, že muž žena a dieťa sú rodina. Nasledovalo búchanie po stole, vety typu, že terorista na Zámockej urobil dobre a je škoda, že sme tam neboli vtedy aj my. To už som nedal a povedal mu, že za tie slová, ešte bude niesť zodpovednosť. Na to sa zdvihol, že je čas mi dať po papuli, zastavila ho partnerka s tým, aby sme radšej išli do p... preč, lebo ešte nevieme, čoho je schopný," spomína Tomáš na hrozné chvíle.

Až keď prišlo k rozlievaniu nápojov po stole si to všimol manažéra prevádzky a pristavil sa. "So zaujímavou otázkou, aj napriek tomu, že celá reštika mala riadnu šou sa ho spýtal, čo sa deje. „Buzeranti sa tu bozkávali,“ bola jeho odpoveď."

Manažér sa Tomáša opýtal či je to pravda a po zistení skutočnosti ich požiadal, aby zaplatili a odišli. Keď sa ho Tomáš opýtal či to myslí vážne, zmenil tón a z požiadania už bolo, že majú z podniku vypadnúť. "Pri takomto jednaní som povedal, že ok, no nemôže čakať, že mu zaplatíme. To už chlapík od vedľajšieho stola nerozdýchal a s hysterickým kričaním, že buzny nechcú zaplatiť prišiel ku mne. To už sa aj manažér vyhrážal, že zavolá políciu, s čím som viac než súhlasil a hovoril mu, že to mal urobiť už skôr."

Čo sa DIALO po príchode polície sa dozviete na druhej strane >>>