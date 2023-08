Iba 12-ročný chlapec sa mal stať v Hlohovci obeťou brutálnej bitky. Po incidente utrpel podliatiny, modriny a monokle pod očami. Policajti vyrazili do ulíc na miesta, kde sa zdržuje v Hlohovci miestna mládež. Preverujú tiež to, či táto bitka nesúvisí s predchádzajúcimi bitkami.

Nad tým, čo sa aktuálne deje v Hlohovci zostáva rozum stáť! Tínedžeri sa tu správajú ako zmyslov zbavení. "Polícia intenzívne rieši incident medzi mladými ľuďmi v meste Hlohovec, po ktorom sa na sociálnej sieti začal šíriť príspevok o dobitom chlapcovi," potvrdila trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Hlohovská polícia rieši udalosť ako výtržníctvo. "Hlohovskí policajti prijali trestné oznámenie 12-ročného chlapca za prítomnosti jeho matky, ktorého mala zbiť skupina tínedžerov. V súčasnosti policajti vykonávajú prvotné úkony a pracujú na stotožnení všetkých zúčastnených osôb," potvrdila Antalová.

Podľa hovorkyne policajti navyše posilnili v uliciach mesta výkon služby a vo zvýšenej miere monitorujú oblasti, kde sa schádza miestna mládež. Pri riešení problému spolupracujú aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestskou políciou v Hlohovci.

Polícia zároveň upozorňuje na to, že mladistvé osoby sú za svoje konanie trestno-právne zodpovedné už dovŕšením 14. roku života. "To znamená, že mladistvé osoby je možné za protiprávne konanie odsúdiť a uložiť im primeraný trest," dodáva Antalová, že mladistvý môže vyfasovať trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia veci, zákazu činnosti, môžu ho vyhostiť, alebo ho aj zavrieť do basy.

"Okrem toho už nebudú mať čistý register trestov, čo v prípade úmyselných trestných činov násilnej povahy môže mať zásadný vplyv na ich budúci život, napríklad pri výbere povolania," dodala Antalová.

V Hlohovci sa s brutálnymi bitkami medzi tínedžermi pretrhlo vrece. Policajti okrem iného preverujú aj informácie o prípadnej spojitosti aktérov incidentu s predchádzajúcimi bitkami, ktoré sa v nedávnej dobe v Hlohovci udiali.

Už 4. júla tohto roku polícia na sociálnej sieti zdieľala video brutálnej bitky, ktorá šokovala obyvateľov mesta. Tínedžeri zmlátili svojho rovesníka za to, že sa kamarátil s ich "nepriateľom". Polícia vtedy identifikovala aj troch aktérov bitky a ďalších ľudí, ktorí sa bitke mali len prizerať.



To však nie je všetko. Ešte koncom mája informovala polícia o tínedžeroch z Hlohovca, ktorí si dohadovali bitky, nakrúcali ich na mobilné telefóny a šírili na sociálnych sieťach. Polícia vtedy potvrdila, že takéto správanie mladých zaevidovali iba v Hlohovci.