Skutok sa stal v súvislosti so zhoršenou dopravnou situáciou v meste, keď je uzavretý cestný most ponad Váh. Peší využívajú lávku na železničnom moste.

"Situácia v meste je náročná. V teréne sú pravidelne aj hliadky železničnej polície, ktoré dohliadajú najmä na bezpečnosť ľudí v blízkosti vlakovej trate. Policajti dôrazne upozorňujú ľudí, aby si neskracovali cestu cez železničnú trať. Rovnaký postup zvolili aj na 43-ročného muža," opísala hovorkyňa.

Muž však na výzvu polície v piatok (8. 4.) nereagoval, vstúpil na železničnú trať, dal sa na útek, a to práve vo chvíli, keď signalizačné znamenie ohlásilo príchod vlaku.

"Z dôvodu obavy o život a zdravie muža, ale aj ďalších komplikácií pri preprave vlakov ho jeden z policajtov dobehol a strhol ho z trate do bezpečnej zóny. Situáciu si obvinený muž vysvetlil po svojom a fyzicky policajta napadol," uviedla.

Sklenou fľašou sa zahnal na hlavu policajta, nasledoval úder do brucha a naďalej pokračoval v agresívnom správaní. Policajt sa útoku do hlavy vyhol, no aj napriek tomu sa pri útoku zranil.

Hliadka muža nakoniec spacifikovala a eskortovala na policajnú stanicu. Pri lustrácii osoby policajti zistili, že po mužovi bolo vyhlásené celoštátne pátranie a okresný súd naňho vydal príkaz na zatknutie.

Trnavský vyšetrovateľ ho obvinil a v tzv. superrýchlom konaní predložil návrh na podanie obžaloby. Sudca ho odsúdil, no rozsudok súdu zatiaľ nie je právoplatný. Z dôvodu možného marenia spravodlivosti nariadil súd, že osoba bude do času rozhodnutia súdu umiestnená vo väzbe. Na základe príkazu trnavského súdu ho policajti eskortovali do výkonu väzby.

Polícia opätovne upozorňuje ľudí, aby na presun nepoužívali železničnú trať. Vstup do koľajiska je zo zákona zakázaný. Okrem toho bol z dôvodu riešenia a uľahčenia situácie obyvateľom upravený grafikon osobnej vlakovej dopravy.

"Hoci si niektorí odsledovali časové presuny osobných vlakov, upozorňujeme, že pravidelné spoje sa nevzťahujú na nákladnú prepravu. Nákladné vlaky sa presúvajú cez daný úsek podľa potreby, bez vopred vymedzeného časového údaju. Vstupom do koľajiska ohrozujú nielen seba, ale aj vlakovú prepravu, čo môže mať za následok ďalšie komplikácie a meškanie vlakov," doplnila Linkešová.