Opití šoféri opäť vystrájali na cestách: Vodič dodávky nafúkal vyše 3 promile!

Viac ako tri promile alkoholu namerali policajti vodičovi dodávky, ktorý mal spôsobiť nehodu v nitrianskej mestskej časti Dražovce. Ako vo štvrtok informovala polícia, k nehode došlo okolo 14.00 h, keď 57-ročný vodič Fordu Transit narazil do zaparkovaného vozidla Suzuki Swift, ktoré stálo pri krajnici. To následne odhodilo do zaparkovaných vozidiel. Pri nehode vznikla škoda približne 1000 eur.