A máme to tu zase! Na Slovensku sa až príliš rozmohol nový trend masturbácie na verejnosti. Doteraz sme boli zvyknutí prevažne na vlakových "honičov", no stereotypy zbúral Michal (38) z Bratislavy. Onanovanie mu akosi nepostačovalo a tak... Prečítajte si, čo urobil!

Bratislavčan Michal Č. (38) si poriadne zavaril! V piatok okolo 13:30 sa na Šíravskej ulici "predviedol" okoloidúcim doslova v plnej kráse.

Na verejne prístupnom mieste ležiac na chrbte so stiahnutými nohavicami onanoval, no to mu zjavne neposkytovalo dostatočné uspokojenie. Súčasne si totižto do análneho otvoru zasúval aj gumený obušok.

Za bieleho dňa na ulici onanoval a súčasne si "dopomáhal" aj gumeným obuškom. Zdroj: https://www.facebook.com/KRPZBA

"Toto konanie vzbudilo pohoršenie u viacerých osôb a následne do pár minút od prijatia telefonického oznámenia bol muž hliadkou Policajného zboru obmedzený na osobnej slobode," informuje Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia z trestného činu výtržníctva bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Za skutok mu hrozili 3 roky za mrežami. Michala odsúdili v superrýchlom konaní na pól roka nepodmienečne.

Prečítajte si tiež: