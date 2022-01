O vine pre R. Puchera rozhodol samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici Michal Truban. Po bývalom šéfovi SAD Prešov Jozefovi Kičurovi, krajskom poslancovi, ide už o druhého prešovského komunálneho politika odsúdeného pre korupciu. Rozhodnutie v Pucherovom prípade však zatiaľ nie je právopatné. Súd mu vymeral podmienečný trest.

Prípad je spred šiestich rokov a súvisí s rekonštrukciou jednej z prešovských základných škôl a jej financovaním z eurofondov. V časti kauzy bolo vznesené v roku 2015 aj obvinenie z trestného činu brania úplatku vtedajšiemu mestskému poslancovi René Pucherovi, niekdajšiemu viceprimátorovi Pavla Hagyariho. Protiprávnu činnosť mal organizovať zamestnanec stavebnej spoločnosti a ten mal niekdajšiemu hokejistovi a členovi olympijskej reprezentácie Pucherovi odovzdať úplatok. Za protislužbu zabezpečenia zo strany mesta "v súvislosti s projektom realizáciu stavebných prác, ktoré boli príslušným orgánom pozastavené." Pucher vinu doteraz poperal: "Cítim sa nevinný, budem sa brániť a som presvedčený, že sa mi podarí dokázať svoju nevinu," povedal nám.

Ďalší stíhaní Prešovčania pre úplatok

Vlani koncom február zadržala NAKA dlhoročného prešovského župného poslanca Jozefa Kičuru, vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu nepriamej korupcie. Údajne má ísť o úplatok vo výške 100 000 eur. Ako riaditeľ prešovskej dopravnej spoločnosti núkal úplatok členom štátnej akciovky, ktorá má menšinový podiel v SAD Prešov a Kičura ho chcel odkúpiť. V júli ŠTS schválil dohodu o vine a treste medzi Kičurom a prokurátorom a vymeral mu trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 30 mesiacov za nepriamu korupciu. Súd zároveň schválil peňažný trest 25-tisíc eur, pričom v prípade jeho neuhradenia určil náhradný trest odňatia slobody na 12 mesiacov.

Tretím trestne stíhaným poslancom pre úplatok je Rudolf Dupkala. Špeciálna prokuratúra sa jeho prípadom zaoberá už tri roky. V júli 2018 ho obvinil vyšetrovateľ Protikorupčnej jednotky NAKA z trestného činu prijímania úplatku. Vyšetrovanie už bolo ukončené. "Vyšetrovateľ predložil dozorujúcemu prokurátorovi spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby. Zákonné podmienky na konanie o dohode o vine a treste nie sú v súčasnosti splnené. Prokurátor po preštudovaní spisu rozhodne o ďalšom postupe, o ktorom zatiaľ nerozhodol," uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Jana Tökölyová.

Poslanec sa do problémov dostal pre výstavbu tréningovej hokejovej arény na prešovskom sídlisku Sekčov. Mestskí poslanci totiž každoročne prispievali školákom na to, aby mohli na hokejovom štadióne trénovať a za prenájom ľadu nemuseli prispievať ich rodičia v plnej výške.

Zimný štadión bol však vždy permanentne obsadený, čakala ho rekonštrukcia a tak sa mali tréningy detí presunúť do novej haly. Jej výstavbu financoval súkromný podnikateľ v združenej investícii s krajskou samosprávou. Od tohto podnikateľa si mal Dupkala vypýtať úplatok vo výške 20-tisíc eur. "Za to, že vybaví priaznivé hlasovanie poslancov pri rozhodovaní o mestských dotáciách na ľadohodiny pre malých športovcov,” dozvedeli sme sa od ľudí zainteresovaných v prípade. Namiesto úplatku však podnikateľ zalarmoval políciu a tá použila podnikateľa ako agenta a na najbližšie stretnutie ho so súhlasom prokurátora vyzbrojili nahrávacím zariadením.

Podľa nášho zdroja má polícia jasné dôkazy o spáchaní skutku, v prípade figurujú dvaja svedkovia, napriek tomu, sa prípad ťahá už štvrtý rok. "Doba vyšetrovania bola úmerná náročnosti veci a využívaniu práv na obhajobu obvineným až do skončenia vyšetrovania. V neposlednom rade časové hľadisko bolo ovplyvnené aj pandemickou situáciou, ktorá výrazne obmedzovala možnosti realizovať procesné úkony a výraznou zaťaženosťou tak vyšetrovateľa NAKA, ako aj dozorujúceho prokurátora," skonštatovala hovorkyňa Tökölyová.

Poslanec nám najprv tvrdil, že nevie, v akom štádiu je trestné stíhanie. "Ja som možno ešte väčšia obeť, ako si vy všetci myslíte," začal nahnevane a zdôraznil, že plne spolupracuje pri vyšetrovaní. Vraj mu dohodu o vine a treste nikto neponúkal. "Ja som nevinný, žiadnu dohodu by som nepodpísal, keby sa neviem čo dialo. Ja som nič zlé neurobil," dodal. K zabezpečeným dôkazom sa odmietol vyjadriť. "Všetko raz vyjde najavo. Poprekrúcané veci, možno zle pochopená myšlienka, zle interpretovaná idea. Žijeme v dobe interpretačného pluralizmu. Moju vetu si vy vysvetlite normálne a ďalších 99 ľudí si ju vysvetlí nenormálne a už máme senzáciu na svete," zľahčoval situáciu. Nakoniec však predsa len pripustil, že by mohol byť aj potrestaný: "Akokoľvek dopadne výsledok, hodlám ho prijať ako chlap so vztýčenou hlavou."