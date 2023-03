Bola sobota 27. marca popoludní pred dvomi rokmi, keď majiteľa vranovskej firmy so záhradnou technikou Vladimíra Burcina zalarmovali s tým, že mu horí predajňa. Horieť začali dosky na susednom pozemku. Oheň zachvátil sklad, v ktorom boli uložené záhradkárske stroje a rýchlo sa rozšíril na celú predajňu. A hoci do hasenia zapojili pol stovku hasičov, pre silné zadymenie od plastov bol zásah komplikovaný. Pre rozsiahly požiar museli evakuovať aj obyvateľov susediacich domov.

Zhorelo celé zariadenie predajne, sklad - sendvičová hala postavená rok predtým zhorela na popol, aj tam uskladnené stroje. Zo všetkého sa zachránila iba murovaná časť predajne. Tovar za pol milióna eur sa zadymil, alebo po ňom zostala iba roztopená masa plastu.

Škody oheň napáchal obrovské, šplhali sa až do sumy milióna eur. Časť zaplatila poisťovňa, no majiteľ je aj tak stále škodný cez 300-tisíc eur. “Chcel som všetko nechať tak, nemal som síl. No do obnovy predajne som sa musel pustiť z dôvodu, že inak by mi poisťovňa vyplatila iba zlomok škody,” vraví muž, ktorému zhorelo do tla celé jeho živobytie.

Foto zničených objektov a zhorenej záhradnej techniky a obchodu. Zdroj: archív V. B.

Burcinovi počas hasenia napadlo, že musia z predajne dostať techniku na kamerové záznamy umiestnené nad kazetovými stropmi. To sa aj podarilo dvom hasičom. Zaistila ich teda polícia. No na jeho veľké prekvapenie prišla z kriminálno-expertízneho ústavu informácia, že chýbajú práve záznamy z inkriminovaného obdobia! Podal teda trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre zásah do kamerových záznamov. No, ako sa to na Slovensku často stáva, podľa vyšetrovateľa sa skutok nestal! Nepomohla ani sťažnosť na prokuratúre.

Lenže, našťastie, špeciálnym programom sa podarilo obnoviť počítačový disk a získať zničené záznamy. Čo preukázali? Čítajte v GALÉRII tu >>>