Odsúdeného Štefana Agha v kauze ZMENKY vydali z Českej republiky na Slovensko!

Právoplatne odsúdeného Štefana Agha vydali v stredu z Českej republiky na Slovensko do výkonu trestu odňatia slobody. TASR to potvrdila zástupkyňa riaditeľa správy Mestského súdu v Prahe Ludmila Machyánová. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.