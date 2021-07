Mladá dievčina cestovala pred pár dňami vo vlaku do Bratislavy. Prisadol si k nej muž a potom sa začalo diať peklo. Po pár minútach si stiahol nohavice a začal sa uspokojovať.

"Začal sa na mňa usmievať, zrazu si začal pchať ruky do nohavíc. Už som vedela, že je zle. Snažila som sa to ignorovať, ale potom sa na mňa začal škeriť a vytiahol svoje náradičko," opísalo začiatok hrozného zážitku zdesené dievča na sociálnej sieti.

UPOZORNENIE: Zábery vo videu nie sú vhodné pre maloletých čitateľov.

Povedala tiež, že muž si mal hrýzť a oblizovať peru, navyše sa pri tom všetkom aj usmieval. Na videu je vidieť, ako si muž zakrýva rozkrok, drží si penis a masturbuje.

"Pán sa dokončil. Celý čas sa smial a utrel sa do trička. Vyškeroval sa ako slniečko na hnoji. Pre tých, čo chcú vravieť, že som mala odísť, tak to sa nedalo. Mala som so sebou kufor, ktorý bol zastoknutý medzi jeho kolenom a dievčaťa na videu," vysvetlilo dievča. Zarážajúce je to, že celý nechutný incident sa stal počas dňa. Okolo malo navyše v tom čase prejsť ešte aj niekoľko ľudí a nikto sa neozval.

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč pre TV JOJ uviedol, že v takýchto prípadoch majú cestujúci ihneď kontaktovať políciu alebo vlakvedúceho, aby na najbližšej zastávke mohla polícia podozrivého zadržať.