Usmievavá, priateľská a veselá. Jednoducho dobré dievča. Na Janku (†41), ktorá umrela pri cyklonehode v sobotu 12. júna na ceste z Banskej Bystrice do Harmanca mal každý spomína len v tom najlepšom. Jej najbližší – manžel Michal (43) sa z nehodou pri ktorej mu umrela žena a vážne sa zranil syn, vyrovnáva len s obrovskými ťažkosťami.

ODKAZY DO NEBA od priateľov Janky (†41), ktorá umrela na bicykli: Najbližší ostali bez SLOV!

Nehoda, ktorá sa stala v sobotu na ceste z Banskej Bystrice do Harmanca zasiahla každého. Rodinku, ktorá sa vybrala na cyklotúru zrazilo protiidúce auto, ktoré náhle vybočilo zo svojej jazdnej dráhy. Mama Janka zomrela na mieste a syna Miška (10) odviezli vo veľmi vážnom stave do nemocnice. Otec Michal (43) z nehody vyšiel bez väčšej ujmy.

Udalosť okamžite strhla vlnu komentárov. Kým niektorí ľudia hovorili o nezodpovednom správaní cyklistov vo všeobecnosti, iní boli empatickejší. Medzi nimi boli aj blízki priatelia Janky. „Nekomentuje prosím k úcte k rodine. Mamička bola nadmieru milujúca a zodpovedná. Dieťatko bojuje o život,“ napísala Miroslava. „Áno bola to úžasná žena, plná energie a lásky. Nezaslúžila si takto zomrieť... naša Janka...“ pridala sa Lucia.

Podľa svedectva vodiča, ktorý nehodu spôsobil, dostal mikrospánok a prebudil sa až v moment, keď žena ležala na kapote. S informáciou prišiel denník Nový čas. Mnohí z Jankiných blízkych to však spochybňujú. „Dostal mikrospánok? Že mu to nie je hanba povedať. Kvôli nemu prišla o život jedna skvelá žena,“ napísala Jankina priateľka Petra, ktorá nám prezradila, že Janka bola skvelá žena, ktorá si už prešla všeličím. „Všetkých nás to zasiahlo,“ doplnila Petra, podľa ktorej mala Janka len jeden deň po nehode oslavovať narodeniny.

Michalov blízky priateľ Martin takisto spochybňuje verziu o mikrospánku. „Prídu mi to ako výhovorky,“ povedal rozhorčene. Janku a Michala pozná veľmi dobre. „Pred tým ako sa zobrali sme spolu chodili na dovolenky a chaty. Aj na svadbe som im bol,“ povedal. „Často spolu chodili ako rodina na výlety a túry. Aj do Tatier. Mali sa veľmi radi,“ opísal rodinku.

