Po Sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch v stredu večer voľne pobehovala zebra. Upozornila na to na sociálnej sieti stránka Piešťanský týždeň, podľa ktorej exotické zviera utieklo z Eko parku v Rybárskom dvore.

Pri odchyte zebry zasahovali hasiči, ktorí boli na miesto privolaní približne o 19:30. "Hasiči v spolupráci s Mestskou políciou prehľadali okolie sídliska. Zebru sa aj s pomocou občanov podarilo nájsť medzi bytovkami. Aby nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a k zraneniu zvieraťa, prítomní veterinár zebru uspal a následne bola naložená na pristavené vozidlo a odovzdaná majiteľovi," informovali hasiči na Facebooku.

Podľa Piešťanského denníka sa malo zviera najskôr dostať na polia, no odtiaľ si našlo cestu až medzi bytovky. Na mieste spolu s hasičmi zasahoval aj veterinár, ktorý dal zebre štyri uspávacie injekcie. Napokon zviera odovzdali majiteľovi, ktorý si poň prišiel.

„Privolali ma zhruba okolo pol ôsmej večer. Uspávanie nebolo jednoduché. Preto sa mohlo niektorým ľuďom zdať, že to bolo zdĺhavé. Bežné anestetikom, ktoré používam či na vysokú lesnú zver, alebo hospodárske prežúvavce, ako je hovädzí dobytok, by sa muselo tomuto zvieraťu dopraviť priamo do krvného obehu. Anestetikum pre koňovité zvieratá, ako je napríklad aj zebra, ktoré je účinné aj do svaloviny, ja bežne ani nedržím. I to bol dôvod prečo musela zebra dostať až štyri dávky, aby sme ju utlmili tak, že sa dalo s ňou bezpečne manipulovať,“ povedal pre Piešťanské noviny zasahujúci veterinár Ľuboš Macháč. Na mieste, odkiaľ zviera ušlo, napokon dostalo aj protilátku.