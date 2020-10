Bratislavská kriminálka viní starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomocí. Ak mu ich preukážu, hrozi mu až 12-ročné väzenie. Vyšetrovanie začali na okresnom riaditeľstva v treťom bratislavskom policajnom obvode, no prípad si pre jeho rozsah a závažnosť prevzali krajskí kriminalisti.

Starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého vo štvrtok zadržali policajti. Zdroj: Emil Vaško

Obvinenie sa má týkať troch developerských projektov. Uviedol to hovorca mestskej časti Marek Tettinger. V prvom z nich ide polyfunkčný komplex medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Miestny úrad namietal jeho súlad s územným plánom hlavného mesta. "Preto mestská časť nemohla súhlasiť s vydaním územného rozhodnutia,"uviedol Tettinger.

Ďalšie dva projekty súvisia s Jaskovho radom a Vlárskou ulicou a úrad postupoval obdobne. "Stavebný úrad počas konania upozorňoval, že nezodpovedajú územnému plánu pre takzvané stabilizované územie a vo svojej lokalite spôsobia neprimerané zahustenie územia a budú mať aj iné nepriaznivé vplyvy na dané lokality," dodal Tettinger.

Nie sú si vraj vedomí žiadneho porušenia zákona. Podľa neho sa doteraz vždy všetky vznesené obvinenia ukázali ako neopodstatnené a nezmyselné: “Sme presvedčení, že inak to nebude ani tentoraz. V tejto chvíli nemáme vedomosť, čoho by sa malo aktuálne trestné oznámenie týkať. Dlhodobo sa usilujeme posilňovať transparentnosť, hospodárnosť pri verejnom obstarávaní, presadzujeme efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu.”

Michal Petraník vraví, že chcel iba pomôcť futbalovému klubu, ktorý jeho predchádzajúci predseda dostal do exekúcie. Zdroj: Ingrid Timková

Zato o striktnom dodržiavaní zákonov týkajúcich sa samosprávy nemôže hovoriť starosta Vyšného Mirošova (okres Svidník) Michal Petraník. Paradoxne, za mrežami skončil pre inú trestnú činnosť, než za akú ho dlhé roky stíha poícia v súvislosti so zneužívaním právomoci a sprenevery verejných prostriedkov či podvodu.

Vo väzení sa na pol roka ocitol pre miliónové daňové podvody pri obchodovaní s mäsom a od prepustenia nosí elektronický náramok. V súvislosti s jeho starostovaním na už päť rokov zaoberá svidnícky súd. Posielal obecné peniaze na súkromné účty svojej rodiny, ide o sumu prevyšujúcu 100-tisíc eur. Pojednávania s ním boli odročené už 40-krát!

Medzitým ho polícia obvinila z ďalších podvodov, ktorých sa dopustil zo svojej pozície - podvodu či nelegálneho výrubu stromov. “A kým bol v base, zistili sme, že v mene obce podpísal niekoľko zmeniek, požičal si peniaze pre seba a teraz okolo 150-tisicí eur od nás jeho veritelia vymáhajú a hrozia nám exekúciami,” vravia obyvateľ obce Ján Hoško a zástupca starostu Peter Bochnovič.

Najnovšie sa Petraníkov prípad dostal aj na pôdu parlamentu. Poslanec Ondrej Dostál poslal interpeláciu dvom ministrom a žiada ich, aby v kauze šafárenia Petraníkom konali.

Na Špecializovanom trestnom súde sa začalo pojednávanie v prípade viacerých vražd. Vo veci sú obžalovaný starosta Dolného Chotára František Dora a jeho syn František Dora mladší. Zdroj: Karol Farkaš

Starosti úplne iného charakteru má starosta Dolného Chotára (okres Galanta) František Dora, ktorý bol vo funkcii tri desaťročia. Ten mal údajne blízko k mafii. Podľa obžaloby už od roku 2001 patril k mafiánskej skupine Sátorovcov.

V súčasnosti s ním, jeho synom a ďalšími dvomi mužmi pokračuje proces na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pre objednávku viacerých vrážd u spomínaného mafiánskeho gangu, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalších skutkov.

Súčasťou obžaloby je aj údajný faktoringový podvod. Dora vlastní v obci obrovskú honosnú haciendu so súkromným rybníkom, vo veľkom podnikal v poľnohospodárstve. Lenže obecný majetok sa miestnym rozpadal pred očami. Budova obecného úradu roky chátra, no stojí na pozemku, ktorý obci prenajíma priamo starosta. Na peletáreň získal z eurofondov a od štátu viac ako 2-milióny eur, no je nepoužívaná a pelety kupuje obec od súkromnách dodávateľov, keďže v dedine nie je zavedený plyn a nimi vykurujú aj nájomné byty.