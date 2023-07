Iba 18-ročný Benjamín najskôr údajne podpálil autá vo firme, kde pracoval a potom ešte aj školu, ktorú sám navštevoval. V obhorenej zborovni potom našla polícia už len mŕtve chlapcovo telo. Niektoré zdroje uvádzajú, že v budove uhorel, iné, že zomrel v dôsledku udusenia sa dymom. Prípad si teda neskôr prevzala krajská kriminálka.

Prípad však vyvoláva mnoho otázok. Zosnulý Benjamín totižto študoval na Škole pre mimoriadne nadané deti, ktorú navštevoval aj 19-ročný terorista Juraj, ktorý na Zámockej ulici minulý rok zastrelil dvoch mladých mužov a postrelil ich kamarátku, pričom nakoniec sa sám zastrelil. Ide tak o druhý nepochopiteľný čin a druhé tragické úmrtie študentov tejto školy za necelý rok.

Navyše, mladý Benjamín bol vraj jednotkárom, takže aj keby sa mohlo zdať, že si deň po vysvedčení na budove školy chcel jednoducho "vybiť nervy", kvôli zlým známkam, očividne to tak nebolo.

"Je to špeciálna škola, kde decká dostávajú špeciálny prístup, špeciálnu podporu, ale aj to prostredie, aj to, že ich definujeme ako nadané, vytvára obrovský tlak, ktorý oni potrebujú ustáť," vysvetlil psychológ Marek Madro, riaditeľ IPčka pre Markízu.

Bývalého kriminalistu Mateja Snopka sme sa opýtali, či by tento prípad podľa neho mohol súvisieť s tým, že chlapec dlhodobo pociťoval tlak a stres zo strany školy a takýmto spôsobom chcel dať najavo, že má toho už jednoducho dosť.

"V niektorých prípadoch sa stáva, že dieťa alebo mladý človek neznesie tlak, ktorý na neho v škole vyvíjajú. Či už učitelia kvôli prospechu, alebo tiež kvôli nejakému možnému šikanovaniu," vysvetľuje Matej Snopko s tým, že z pohľadu mladého človeka alebo dieťaťa je to pre neho ešte horšia situácia, keď ho spolužiaci šikanujú. "Počul som od kolegov o niektorých prípadoch, keď práve na výberovej škole, kde by mali byť veľmi inteligentné a aj eticky vyspelé deti, prebieha, alebo niekedy prebehlo, ukrutné šikanovanie. Či už z toho dôvodu, že obeť nedosahuje taký dobrý prospech a nie je vo všetkom taká vynikajúca, ako okolie, alebo z dôvodu nejakej odlišnosti, že je menší či slabší - hoci takéto veci sú skôr ale bežné na normálnych školách," dodáva Snopko.

Ako ďalej hovorí, pokiaľ sa šikanovanému nepodá pomocná ruka, môže to skončiť aj takto. "Niekedy je pre šikanovaného ťažké sa zveriť rodičom či kamarátom mimo školu. Gauneri ho šikanujú tak, že to pedagogický zbor nevidí. Vtedy nemému dieťaťu ani vlastná matka neporozumie. Ak tento nešťastník naozaj podpálil školu a ak pri tom zhorel, mohla to byť nešťastná náhoda. Skúsenosti s podpaľačmi, ale aj s rozkurovaním pecí a kotlov ukazujú, že benzín a podobné horľaviny sú veľmi zradné. Vybuchujú a ak má človek špinavé šaty, tak sa aj ľahko chytia," uzatvára bývalý kriminalista.