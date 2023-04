Jozef Andrej strávil 8 mesiacov a 22 dní vo väzbe pre obvinenie z toho, že úmyselne odpojil svojho ťažko chorého syna Dominika (†24) od prístrojov. Dlhých 24 rokov sa pritom deň - noc spolu s manželkou starali o svoje dieťa s viacnásobným postihnutím mozgu, srdca, svalov, pľúc. Celé tie roky bdeli nad ním aj v noci.

Pri jeho lôžku sa striedali, chvíľu spala ona, chvíľu on. No v čase chlapcovej smrti bol na opateru sám, manželka bola v nemocnici. "Na Dominikov odchod som bol pripravený, ale ani v najhoršom sne by som si nebol pomyslel, že za jeho smrť skončím za mrežami," povedal nám.

Dokonca mu hrozilo doživotie pre obvinenie zo zločinu vraždy. Jeho prípadu sa ujal Daniel Lipšic, ktorý dosiahol prekvalifikovanie skutku a žiadal oslobodenie svojho klienta spod obžaloby. Nakoniec ho prešovské súdy uznali vinným z nedbanlivostného usmrtenia a vymerali mu trest vo výške zodpovedajúcej dĺžke vyšetrovacej väzby.

Predčasom Ústavný súd SR vyhovel jeho sťažnosti a zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS), ktorým bolo odmietnuté jeho dovolanie. „Zvyšuje sa šanca na úplné oslobodenia Jozefa Andreja spod obžaloby,“ uviedol jeho súčasný obhajca Peter Kubina. Podľa neho jeho klient konal v súboji s časom a vo chvíli, keď sa jeho syn dostal do komatózneho stavu a iba ho chcel zachrániť.

Vedel z podobných skúseností z minulosti, že je potrebná jeho resuscitácia. Vedel ako na to, za tie roky to bola pre neho už takmer rutina. No dovtedy kým jeden z manželov oživoval dieťa, druhý privolával zdravotnícku pomoc. V inkriminovanom čase však bol na to sám, jeho manželka bola hospitalizovaná v nemocnici. A tak sa úplne logicky a racionálne rozhodol pre oživovanie syna, opakovane ho pripájal na umelú pľúcnu ventiláciu a odsával mu sliny a hlieny, aby mu uvoľnil dýchanie. Žiaľ, nepodarilo sa.

Ústavný súd vyslovil názor, že prešovské súdy dospeli k nesprávnemu záveru. Skonštatoval, že vyvodiť z racionálneho rozhodnutia – priamo resuscitovať osobu syna v ohrození života, pri zohľadnení skutočnosti, že v obdobných situáciách takáto resuscitácia mu už zachránila život, že ide o nedbanlivostné zavinenie, je nesprávne.