Toto si naozaj nezaslúžia! Rodičia zavraždenej Veroniky Viera a Dušan Mitaľovci sú slušní ľudia, no napriek tomu trpia už dlhé roky. Málokto si vie predstaviť, čo musia prežívať, keďže dcéru im zavraždil bývalý zať a nemecký súd im samotným zakazuje kontaktovať sa s vnukom. Im, ktorí nič zlé neurobili, ba práve naopak, zaťov čin im spôsobil obrovskú bolesť a trauma. Aj preto ich šokovalo, ako sú Nemci zhovievaví k vrahovej rodine. S Miškom, ktorému nepovedali, že mu otec zavraždil mamu, sa totiž môžu bežne stretávať!

Mitaľovci celý život poctivo a ťažko pracujú, Dušan dokonca iba s jednou rukou, keďže druhú má nevládnu. Vychovali dve dcéry - Tonku a Veroniku, ktorá sa zahľadela do Gréka Michaila, s ktorým sa jej narodil syn Miško. Ten vyrastal u Mitaľovcov, kde istý čas spoločne žili a všetko vyzeralo idylicky. Starí rodičia sa chlapčekovi venovali, s dedom chodil do lesa, hrával sa s ním na dvore so zvieratkami, bol pre nich všetkým. Lenže dvojica sa rozišla a Michail sa presťahoval do Nemecka, kde sa začali ich ťažkostí. Pred štyrmi rokmi bol chlapček u otca na prechodnom pobyte a keď ho, podľa dohody, mal vrátiť Veronike, tak ju na Slovensko zavraždil. Dedko s babkou sa odvtedy s malým Miškom nevideli, nemôžu mu telefonovať, hoci o jeho zverenie do opatery požiadali ako prví. “Moja dcéra kvôli vnúčikovi zomrela a oni nám ho nedovolia ani vidieť! Čo je to za cit, prečo nás považujú za ľudí druhej kategórie?” pýta sa s plačom babka Viera.

Veroniku MItalovu (+27) nasli v pondelok 8. augusta 2016 mrtvu v lese nad dedinou, kde byvala. Mala bodne poranenia, z domu odisla zo soboty na nedelu nadranom po telefonate s neznamou osobou. Zdroj: Ingrid Timková

Najviac ju však dorazilo zistenie, že vrahova rodina sa bežne s dieťaťom stretáva: “Skoro sme omdleli, keď sme zbadali, že vrahov brat zverejnil na sociálnej sieti fotografiu s našim vnukom.”

Nechápe, prečo ich takto diskriminujú: “K vrahovej rodine chodievať môže a k nám nie. My sme požiadali súd o zverenie do našej opatery, rodina jeho otca nie, ale k nim chodieva na Vianoce, na víkendy. Veď ho takto môžu ovplyvňovať proti nám!”S manželom sú psychicky úplne vyčerpaní. “Viete si predstaviť, čo to je, sedieť na súde oproti vrahovi, ktorý rozmláil vášmu dieťaťu mozog? Čo sme my zlé urobili? To, že nám dieťa zabil? Nemajú predstavu, s akou bolesťou musíme žiť.”

Veronika s malým Miškom. Zdroj: Ingrid Timková

Podľa hovorkyne ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Veroniky Husárovej maloletý spadá pod nemeckú jurisdikciu a musia rešpektovať rozhodnutia nemeckých súdov ja názor maloletého, keďže je vo veku, keď sa prihliada na názor dieťaťa. Mitaľovci však tvrdia, že súd ich vnuka vôbec nevypočul. A pri jedinom kontakte, ktorý súd povolil Miškovej tete Tonke, prejavoval chlapec radosť. Rovnako ako pri jedinom hovore cez Skype: “Pamätá si na všetko. Ako tu chodil ryby chytať, hral sa so zvieratkami na dvore, prosil nás, aby sme mu doniesli jeho hračky, autíčka. Pýtal sa na dom, na kamarátov.” Viera poukazuje aj na to, že Michail sa pred vraždou oženil s inou ženou: “Ako žili, keď jej kvôli drogám vzali deti a Miško preto skončil v detskom domove. Oni sú lepší ako my? Veď my teraz nemáme dcéru ani vnuka.”

Prešovský súd odsúdil Michaila pred rokom na 23-ročné väzenie. Podľa Husárovej Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je aj naďalej súčinné a pravidelne podniká kroky, aby bolo dieťa vrátené späť a zároveň mu bolo umožnené stretávať sa s jeho biologickou rodinou na Slovensku. V tejto veci sme oslovili aj úrad vlády, predsedu vlády, ministerstvo zahraničných vecí a niektorých poslancov. Nereagovali ani po niekoľkých dňoch.

