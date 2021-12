Policajti o vážnej nehode informovali na sociálnej sieti, uviedli však len toto: „Vážna dopravná nehoda na horskom priechode Dargov. Voľte alternatívne cesty. Pravdepodobne bude na čas nevyhnutne potrebný uzatvorená cestná premávka.“

Včera podvečer viedol 49-ročný vodič z Ukrajiny osobné auto zn. Škoda Octavia po ceste v smere od horského priechodu Dargov k obci Dargov. Z nezistených príčin sa vozidlo stalo nestabilným, prešlo do protismeru, kde počas rotácie v ľavom pruhu najprv narazilo do zvodidiel, a potom do prednej časti medzimestského autobusu.

Šofér autobusu, ako aj osem cestujúcich, vyviazli z nehody bez zranení. Vodič a jeho 34-ročná spolujazdkyňa utrpeli pri dopravnej nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli. Dychová skúška vodiča autobusu bola negatívna. Informáciu potvrdila aj hovorkyňa košických krajských hasičov Jana Matis Libová.

Na mieste tragédie zasahovalo osem hasičov z Bidoviec a Trebišova. Doprava v úseku bola regulovaná priebežne v jednom jazdnom pruhu. Na mieste boli aj všetky záchranné zložky.

