V rodinnom dome vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen našli v nedeľu (13.11.) mŕtvych manželov a ich syna v bezvedomí. TASR to v nedeľu popoludní potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Pripomenula, že 34-ročného syna previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Podľa hovorkyne sa ľudia mohli nadýchať splodín. Dodala, že polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví.

Starší rodinný dom, kde sa tragédia odohrala, stojí na konci obce. Kedy k tejto smutnej udalosti presne došlo, stále nie je známe. Domáci však tvrdia, že k tragédii mohlo dôjsť v skorých ranných hodinách. Podľa slov susedy, ktorá býva hneď oproti, už ráno pred 9. hod. boli na mieste záchranné zložky a polícia. Manželia, ktorí mali niečo po päťdesiatke, sa pravdepodobne zadusili splodinami. "Neviem to naisto, avšak už v minulosti im začal horieť komín, neviem čím kúrili. Boli to veľmi dobrí a milí ľudia, nekonfliktní, mali taký svoj svet, boli väčšinou doma, neboli vôbec spoločenskí," povedala nám na mieste suseda, ktorá tomu, čo sa stalo, stále nedokáže uveriť.

Podľa jej slov, partnerov našiel v dome skoro ráno kolega nebohého manžela, ktorý, keďže sa mu nevedel dovolať, ho išiel pre istotu navštíviť. "Ten ich ráno našiel v posteli, žiaľ už bez známok života. Syn bol v kritickom stave, okamžite prevezený do nemocnice. Okrem neho mali ešte je ďalšieho syna i dcéru, ktorá tu dnes bola tiež. Je to niečo hrozné, veľmi ma to mrzí," doplnila.

