Jozef Šípoš, 44-ročný niekdajší majster Európy v rýchlostných člnoch bol minulý rok zadržaný v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Aj keď od počiatkov tvrdil, že marihuanu pestoval a používal len na výrobu mastí, polícia mu zhabala sušinu v objeme 18 kíl a jeho cenu vyčíslila na 180 tisíc €.

Prvostupňový súd vymeral Šipošovi za výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami 20 rokov väzenia a zhabanie majetku. Potopili ho aj dvaja svedkovia, ktorí uviedli, že si od neho kúpili po 5-6 gramov sušiny.

Polícia pri domovej prehliadke zaistila väčšie množstvo zelenej sušiny, tiež zadržala bývalého majstra Európy. Zdroj: Sakchai Lalit

Na piatkovom pojednávaní súd vypočul znalca zodpovedného za meranie a manipuláciu so zhabanou sušinou. Zámerom Šipoša a jeho advokáta bolo dokázať, že v sušine sa nachádzali aj neškodné látky, či vyslovene odpad (prach, omietka).

"Čo znalec, to iný znalecký posudok. Namietame hmotnosť aj cenu drogy. Mohlo by to klesnúť o 20% a ak by trest klesol pod 15 rokov, už sa neukladá trest prepadnutia majetku. Ale je to na názore samotného sudcu," myslí si obhajca Šipoša.

Súdny znalec predložil bohatý fotografický materiál. Zhabaných 18 kíl sušiny bolo vo vedrách od farby, v zaváraninových fľašiach, v dóze na kávu aj v drobných sáčkoch po 5-6 gramov, aké sú kúpili aj svedkovia.

Podstatou sporu, ktorý sa na súde rozpútal bolo, či znalec odfiltroval, respektíve vyseparoval zo zhabaného materiálu všetok odpad a neúčinné látky. Odznelo totiž, že v koreni, stonke, ani v semienkach sa THC nenachádza. Šipoš s advokátom nástojili na tom, že všetky tieto časti by sa mali odrátať z vyčíslenej hmotnosti.

Senát okresného súdu však námietkam nevyhovel a rozhodol sa pre vyhlásenie rozsudku na najbližší utorok 12.júla. Jeho fanúšikovia neskrývali sklamanie. "Vyhlasujem, že pohŕdam týmto súdom!" vyjadril sa jeden z nich a ďalší to na dôraz zopakoval. Svoj liberálny postoj k marihuane prezentovali aj vizuálne. Šipoša bránia tým, že 20 rokov na Slovensku nedostávajú ani vrahovia, či mafiáni.