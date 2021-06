Podľa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku neexistuje vo veci vraždy o vine Kočnera a Zsuzsovej dostatok dôkazov. Rozsudok senátu šokoval mnohých. No najviac rodičov zavraždených. Zlatica Kušnírová (56) je presvedčená, že ak by si sudcovia dali dokopy všetky dôkazy, hoci aj nepriame, dospeli by k inému záveru: "Celý priebeh od objednávky po vraždu sa dá vyskladať ako puzzle. V niektorých prípadoch sudcovia Threemu uznávajú a v našom nie, podľa nich sú dôkazy z nej slabé. Kočner so Zsuzsovou boli natoľko prefíkaní, že si nešli pod kamery odovzdávať peniaze. Ani si nepísali priamo, že čo idú robiť."

Narážala tým na to, že sudcovia odmietli vykladať pravý význam slov z komunikácie obžalovanej dvojice v mobilnej aplikácii Threema. V nej si dve hodiny pred vraždou poslali správu "50 čoskoro" a emotikon smrtky. Lenže ŠTS sa odmietol zaoberať týmto dôkazom. No teraz do odvolacieho spisu, ktorý je na Najvyššom súde SR, prokurátor doložil nový znalecký posudok analyzujúci spomínanú komunikáciu plnú šifier a inotajov. Súd sa s ním má oboznámiť na pojednávaní v utorok.

Podľa posudku znalcov z Univerzity Komenského v Bratislave sa Kočnej a jeho volavka Zsuzsová "usilovali zástupným používaním výrazov generovať ich viacznačnosť, význam komunikácie zahmliť a zámerne šifrovať tak, aby zostal prvoplánovo nepochopený treťou stranou." Písali si totiž viackrát o trhaní zubov či snehu. Ten mal byť prekážkou vraždu naplánovanej na skorší termín, než sa nakoniec uskutočnila. Lenže ráno po vražde Kočner zisťoval od Zsuzsovej, či sa už sneh roztopil. No ona neodpovedala priamo na otázku, ale pokračovala v konverzácii z predošlého dňa o jej zlom sne, v ktorom jej vypadali všetky zuby: "Jeden už naozaj vypadol. Šetri love na zubárku."

V snároch, ktoré obaja používali, sa zuby vykladajú ako symbol smrti. Dokonca to aj sama potvrdila v jednej zo správ, keď Kočnerovi písalala, že zuby sú symbolom smrti: „Mamina mi teraz hovorí, že sa jej zdá, že keď sa sníva, že vypadávajú zuby, tak niekto zomrie.” A ako tieto šifry vyhodnocujú znalci? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Advokát Kušnírovej Roman Kvasnica vraví, že tento nový dôkaz vo forme posudku by mohol mať zásadný význam v tejto kauze: "Aj pre potvrdenie výpovede svedka Zoltána Andruskóa, ktorý popisoval priebeh protiprávneho konania tak, ako to kopírujú esemesky medzi pánom Kočnerom a pani Zsuzsovou."

V odvolaní o ktorom bude v utorok 15. júna rozhodovať NS advokáti poškodených rodín aj prokurátor žiadajú zrušiť rozsudok, vrátiť vec na ŠTS a zmeniť senát. ŠTS totiž vlani v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej odsúdil Tomáša Szabóa na 25-ročný trest odňatia slobody, ale oslobodil Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera - obžalovaných z objednávky vraždy.

Advokát Kušnírovej spísal dôvody odvolania na šesťdesiatich strán. Žiada zrušiť rozsudok ŠTS a vrátiť prípad na ďalšie prejednania. “Boli by sme radi, keby zmenili aj senát, ktorý vec doteraz prejednával. Aj napriek tomu, že by sa dokazovanie malo uskutočniť ešte raz a zase by som na to minula celú svoju dovolenku,” povedala Z. Kušnírová. Nepáči sa jej totiž, že sudcovia neumožnili advokátovi Romanovi Kvasnicovi plynulo prečítať záverečnú reč a odmietli ním navrhované dôležité dôkazy.

Podľa Kvasnicu sa prvostupňový senát pezinského súdu opieral v rozsudku o zistenia, ktoré vôbec nevyplývajú z vykonaného dokazovania. „Ide dokonca o neexistujúce a nepravdivé zistenia, ktoré postupne používal pri odôvodňovaní svojho oslobodzujúceho rozhodnutia,“ píšu v odvolaní advokát so svojou klientkou s tým, že súd pri popise dôkazov urobil chybu a vzápätí ju využil v prospech obžalovaných.

Jednou z nich je napríklad tvrdenie súdu, že svedok Zoltán Andruskó vypovedal o tom, že objednávku vraždy novinára mu sprostredkovala Alena Zsuzsová a hlavným objednávateľom mal byť Marian Kočner, ale „následne svedok Andruskó pripustil, že sa mohol zmýliť“. Podľa Kušnírovej a Kvasnicu Andruskó takéto tvrdenie na súdnom pojednávaní nikdy neurobil.

Súd v rozsudku spochybnil Andruskóovu vierohodnosť, lebo vraj svoju výpoveď pred vyšetrovateľom v septembri 2019 diktoval z ručne písaných poznámok na 16 stranách. Podľa Kvasnicu to nie je pravda. Predtým, ako sa začal vyjadrovať ku veci, z poznámok nadiktoval prvých 13 riadkov: “Potom už vypovedal bez poznámok.”

Za nedôveryhodnú označil súd aj výpoveď Petra Tótha, o ktorej navyše uviedol, že bola učinená s predsudkom o vine Kočnera a Zsuzsovej. Kvasnica si však myslí, že u Tótha išlo o výsledok logickej úvahy. Advokátovi sa nepáči ani to, že súd odmietol dôkaz v podobe Kočnerových telefonátov z väzby so svojím vtedy ešte kamarátom Tóthom po zadržaní Zsuzsovej v septembri 2018. Tóth totiž vypovedal, že práve vtedy pochopil, že Kočner klame a stojí za vraždou Kuciaka, keďže médiá informovali o zadržaní ženy z Komárna, ktorá bola Kočnerovou tlmočníčkou z taliančiny: “Kočner to Tóthovi poprel s tým, že v Komárne nikoho nepozná a nikdy tam nebol.” Pritom Zsuzsová mu zbierala podpisy na zakladanie politickej strany. Kvasnica namieta aj to, že sa do dokazovania nedostal kľúčový USB kľúč nájdený pri domovej prehliadku u Kočnerovcov.