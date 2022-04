Podľa informácií Plus 7 dní zrejme novinár zaparkoval tak, že prekážal stavebným mechanizmom a odmietal auto preparkovať. Následne malo medzi miestnym podnikateľom a novinárom dôjsť pre auto zaparkované na chodníku k slovnej hádke.

Novinár tvrdí, že podnikateľ mu mal vulgárne nadávať a vyhrážal sa mu smrťou. Forró pre TV Markíza uviedol, že miesto, kde zaparkoval nebolo označené žiadnou dopravnou značkou, ktorá by to zakazovala. "Včera ma v Piešťanoch napadli dvaja miestni grázli, keď som išiel so svojou mačkou k veterinárovi. Len tak. Nepáčilo sa im, kde som zastavil autom. Vraj keby som bol z Piešťan, hneď viem, s kým mám do činenia, a utiekol by som a nerobil tu problémy," napísal Forró na sociálnej sieti.

Podnikateľ má však inú verziu, ako sa mal incident odohrať. Tvrdí, že novinára slušne vyzval na odchod z miesta. Podľa podnikateľa bol novinár arogantný. Následne mal Forró vytiahnuť zbraň a priložiť ju mužovi k ústam, pričom mu mal poraniť peru.

Novinár Forró tvrdí, že podnikateľ si privolal na pomoc druhého muža, ktorý mal na neho vytiahnuť oceľovú pálku. Tvrdí, že zbraň použil v sebaobrane, pretože sa citíl ohrozený. "Zbraň som vytiahol, až keď sa k útočníkovi pridal ďalší, tentokrát s oceľovou tyčou," uviedol novinár. Podnikateľ privolal políciu, ktorá po príchode novinára odzbrojila.

Obaja skončili na policajnej stanici. Novinárovi zbraň zadržali. Polícia už prijala trestné oznámenie, ktoré podal miestny podnikateľ a začala incident vyšetrovať. "Dúfam, že policajní vyšetrovatelia tento incident čo najskôr objasnia. Naďalej chcem veriť v zákony a inštitúcie našej krajiny," uzavrel Forró.