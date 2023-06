Odsúdený Milan Andrášik sa v návrhu na obnovu konania odvolával na existenciu spisového materiálu, ktorý podľa neho spochybňuje vinu odsúdených. Poukazoval tiež na manipuláciu s dôkazmi. V pondelok zároveň navrhol, aby krajský súd konanie prerušil a poslal prejudiciálne otázky na Súdny dvor EÚ. Obnovu konania žiada aj ďalšia pätica odsúdených. Súd oba návrhy spojil do spoločného konania.

Obhajkyňa Andrášika Jitka Johana Hasíková poukázala na dve skupiny nových dôkazov. "Jedna sa týka manipulácie výpovedí a samotných dôkazov, ktoré boli zabezpečené, a potom neskôr zo spisu buď vyňaté, alebo bolo s nimi iným spôsobom manipulované. Celkom vážnym dôkazom sa javí byť vzorka vody, ktorá svedčí o tom, že s mŕtvolou nemohlo byť nakladané tak, ako to bolo opisované v celom trestnom procese," zdôraznila.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo zatiaľ považuje za predčasné komentovať obsah návrhu na povolenie obnovy konania. "Budú sa oboznamovať podstatné listiny zo spisu. Súčasne aj listiny doložené odsúdenými," podotkol.

Cervanová bola zavraždená v lete 1976. Obvinení boli Milan Andrášik, Miloš Kocúr, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavol Beďač, Juraj Lachman a Roman Brázda. V septembri 1982 dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však bol na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora rozsudok najvyšším súdom zrušený.

Právoplatne rozhodli súdy potom až v roku 2006. Obžalovaní dostali tresty od troch do 15 rokov väzenia. Pre zdravotné problémy bol Roman Brázda vylúčený na samostatné konanie. V roku 2009 odmietol Najvyšší súd SR dovolanie šiestich odsúdených. So sťažnosťami potom neuspeli na Ústavnom súde SR a ani na Európskom súde pre ľudské práva.

Podľa súdov bola Cervanová 9. júla 1976 pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnutá do auta a odvezená do jedného z domov, kde bola násilím držaná. Odsúdení ju nútili piť alkohol, vyzliekli ju a postupne na nej proti jej vôli vykonali pohlavný styk. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku. Tam sa 14. júla 1976 našlo jej telo.