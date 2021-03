Najnovšia kauza má mať podľa noviny.sk obvinených ešte viacej, no ich mená na teraz nie sú známe. S najaktuálnejším obvinením sa dnes na NAKA oboznamoval Kollárov obhajca Martin Borec. „Idem za vyšetrovateľom nahliadnuť do spisu. Neviem sa vám zatiaľ k veci vyjadriť. Uvidím, čo sa v spise aktuálne nachádza,“ povedal Berec. Makóov obhajca Zoltán Perhacs bol ešte stručnejší: „Platí informačné embargo.“

Polícia má problém hlavne s Rajeckým, ktorého nevedia nájsť. Vyhlásili po ňom preto pátranie. „Národná kriminálna agentúra žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch obvinených z korupcie. Doposiaľ vykonanými previerkami a opatreniami sa hľadané osoby nepodarilo vypátrať,“ informoval hovorca polície Michal Slivka s tým, že jedným z dvojice je práve Rajecký. Ten je obvinený z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.

Adriánovi Kucekovi, ktorý by mal byť Rajeckého obhajcom, do reči príliš nebolo: „Nebudem sa teraz vyjadrovať. Mám plnú moc, ktorú najskôr musím ukázať vyšetrovateľovi.“ Rajecký je spájaný predovšetkým so známou skupinou Piťovcov. Preslávila ho aj Kočnerova Threema. V nej mal Rajecký Kočnerovi písať, že by sa mal pripraviť na útek zo Slovenska.