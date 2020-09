Nora KABRHEĽOVÁ na súde: Pozrite sa, ako vyzerá! Ani by ste je nepoznali

Senát okresného súdu naplánoval pojednávanie v prípade na tri dni. Eleonóra Kabrheľová, ktorá čelí obžalobe z faktoringového podvodu a neodvedenia dane s ďalšími piatimi spoluobžalovanými, sa zúčastnila na prvých dvoch vytýčených termínov. Na posledný termín, ktorý je vytýčený na 24.9., už nepríde. Dala súhlas na pojednávanie v jej neprítomnosti.

Ostatní obžalovaní neprišli už dnes. Dali súhlas na pojednávanie v ich neprítomnosti.

Nora Kabrheľová žije dnes utiahnuto, do spoločnosti príliš nechodí. Ak sa už niekde objaví alebo ak dá svoju fotografiu na sociálnu sieť, prekvapuje štíhlou postavou a spokojným výrazom. Vyzerá naozaj dobre. O tom sme sa presvedčili aj dnes na súde. Hoci, pravudpovediac, keby prešla okolo nás a nečakali by sme ju, ani by sme si ju nevšimli. Pôsobila nenápadne.

Podľa obžaloby získala neoprávnene 700-tisíc

Na dnešnom pojednávaní si Nora Kabrheľová spolu s ďalšími prítomnými vypočula zvukové záznamy a prezrela zvukovoobrazové záznamy, ktoré sú ako CD a DVD súčasťou spisového materiálu. Na nich počuť hlas podobný Eleonóre Kabrheľovej, ktorá telefonuje s poškodenými aj s obžalovanými.

Obžalovaní mali vyhotoviť podľa obžaloby tri falošné dodávateľské faktúry. Údajné pohľadávky vyplývajúce z týchto faktúr previedli na faktoringovú spoločnosť, ktorá Eleonóre K. podľa obžaloby vyplatila takmer 700 000 eur.

Rozsudok v nedohľadne

Prípad sa ťahá od marca 2014, kedy bolo vytýčené prvé pojednávanie Riadne sa v kauze vtedy už nekonalo viac ako rok, keď senát musel z rozličných dôvodov proces najmenej tri razy odročovať. Skoré ukončenie tejto kauzy sa na tomto súde nepredpokladá. Krajská prokuratúra v Bratislave totiž pôvodne navrhla vypočuť 80 svedkov, vypočutých bolo približne 60.

Eleonóra K. je obžalovaná z faktoringového podvodu a neodvedenia dane s ďalšími piatimi spoluobžalovanými. Podľa obžaloby mala s Marošom M., Dušanom K. a Marekom K. v roku 2007 presvedčiť konateľa banskobystrickej firmy, že ak podpíše faktoringovú zmluvu, túto spoločnosť získa. Potom mali vyhotoviť podľa obžaloby tri falošné dodávateľské faktúry. Údajné pohľadávky vyplývajúce z týchto faktúr previedli na faktoringovú spoločnosť, ktorá jednému zo spoluobžalovaných podľa obžaloby vyplatila takmer 700 000 eur.

Eleonóra K., Donald D. a Peter M. taktiež od septembra 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja takmer za 3,2 milióna eur a na tomto základe si uplatnili nadmerný odpočet DPH vo výške viac ako 500 000 eur. Daňový úrad peniaze nevyplatil, pretože pri kontrole zistil neoprávnené uplatnenie odpočítania dane. V tejto kauze sa začalo pojednávať v marci 2014.