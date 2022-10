Krátko po 23. hodine zazneli v piatok (21.10.) ulicami Podunajských Biskupíc hlasné sirény. Viac, ako päť hasičských vozov smerovalo uhasiť požiar bytu v sociálnej ubytovni na Priekopníckej ulici.

Na miesto dorazila hneď aj približne desiatka policajtov, záchranná služba a podľa našich informácií aj kriminálka. Pri incidente sa údajne nikto vážnejšie nezranil. Muža, ktorý podľa susedov požiar založil, však museli ako jediného previezť do nemocnice z dôvodu nadýchania sa dymu.

Požiar sa našťastie podarilo uhasiť približne do pól hodiny a podľa očitých svedkov sa nerozšíril mimo bytu, kde mal vzniknúť. Reportérovi Plus JEDEN DEŇ sa podarilo vyspovedať domácich z ubytovne, ktorí majú na údajného podpaľača ťažké srdce. Približne desať ľudí, ktorí v ubytovni žijú, stáli iba v županoch a šľapkách do jednej rána vonku na ulici. Ochotne porozprávali, čo sa tam malo vlastne stať. Celá dráma má šokujúce pozadie.

"Prvýkrát sme volali policajnú hliadku asi o šiestej večer, teda niekoľko hodín predtým, ako požiar vypukol," hovorí Mária, ktorá v ubytovni dlhodobo žije. Údajný podpaľač mal podľa nej a ďalších susedov na adrese žiť iba niečo vyše týždňa. Avšak, aj pár dní úplne stačilo na to, aby ho mali plné zuby. Podľa väčšiny prítomných išlo o problémového a konfliktného človeka vo veku asi 50 rokov, ktorý má údajne psychické problémy.

Údajný podpaľač mal napríklad pravidelne robievať neporiadok v spoločnej kuchyni a taktiež nechával často zapnutý plynový sporák a to aj celú noc. Práve kuchyňa bola vraj miesto, kde prišlo k väčšine problémov. Muž, ktorý mal požiar založiť, tam vraj nie raz napadol susedov, pretože sa mu nepáčilo, že chcú taktiež vojsť do kuchyne. Viackrát vraj behal po spoločnej chodbe úplne nahý.

