Väčšina Slovenska si určite spomína na posledný májový víkend, kedy pár kilometrov od Michaloviec zrazil 19-ročný Nikolas dve deti. „Telo dievčiny sa našlo na cintoríne, čiže letel autom silno. Auto je na mraky rozbité. Chlapec vraj prišiel o hlavu,“ vyjadril sa chvíľu po nehode svedok na facebookovej dopravnej skupine.

Mladému vodičovi v krvi alkohol nenamerali, tachometer ukazoval viac ako 100 km/h. Hoci Nikolasa po vznesení obvinenia poslal michalovský okresný súd do väzby, odvolal sa. Pred pár dňami o odvolaní rozhodoval Krajský súd v Košiciach. „Ten napadnuté uznesenie zrušil a dôvody väzby nahradil prijatím záruky dôveryhodnej osoby – starostu obce Trhovište, prijatím písomného sľubu obvineného a dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ informovala nás hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová.

Nikolasa sme hľadali uňho doma, no márne. Zašli sme aj za starostom, ktorý sa zaň zaručil. „Rodičia ma požiadali, či sa nezaručím. Vedel som sa vžiť do kože aj tých, ktorí prišli o deti, ale Nikolas to určite neurobil úmyselne. Aj tak si svoje bude musieť vytrpieť, tak aspoň tú chvíľu ešte bude môcť stráviť doma. Nie je to problémová rodina,“ povedal Robert Koba, starosta Trhovišťa.

Pozostalí 15-ročného Igora a jeho 12-ročnej sesternice Ariany sa stále nevedia zmeriť s tým, ako tragicky skončila cesta po vodu, ktorú v dome nemali. „Ťažko sa žije bez detí, také malé boli. Celý život pred nimi… Rodina toho šoféra ponúkala aj peniaze na pohreb, ale nič už nevráti tie deti domov,“ povedala nám rodinná známa. Všetci ale veria, že spravodlivosť zvíťazí. „Keby nešiel rýchlo, nemuselo sa to stať. Je tu rovná cesta, mal počítať s tým, že hocikto môže byť na ceste,“ dodala.