„Dnes v noci mi nejaký zúfalec ukradol moju milovanú azúrovú skladačku. Prosím všetkých všímavých ľudí o pomoc pri jej hľadaní. Ak by ste ju niekde zazreli, alebo vám ju niekto ponúkal, prosím, volajte mi. Budem vďačná za každú informáciu,“ prosí krásna Ľubka na sociálnej sieti.

Bicykel zmizol medzi polnocou a treťou hodinou ráno. „O tretej som vyprevádzala priateľa do práce a už tam nebol. Už som ani nespala do rána, keď som to zistila. Idem teraz z práce a taká som plná nádeje, že sa hádam nájde,“ hovorí Ľubka.

Bicykel je krásna azúrová retro skladačka. „Bývam v dome, kde sú samé jednoizbové byty a veľké chodby, všetci mávame takéto veci na chodbe pri svojom byte. Mali sme tam dva bicykle, môj aj priateľov a aj keď bol zamknutý, zmizol, priateľov zostal, pritom on tam mal tiež retro bicykel,“ povedala Ľ. Peťovská.

Tá dúfa, že jej krásna historická skladačka sa nájde. Bicykel má totiž unikátnu farbu a je neprehliadnuteľný. Iný taký nie je. Navyše je známy aj zo sociálnych sietí, pretože takýto jedinečný bicykel bol už v minulosti hviezdou na rôznych stránkach venovaných mestu Trenčín. „Bol takým maskotom Trenčína,“ povedala Ľubka.

Trenčianka dostala bicykel pred niekoľkými rokmi od kamaráta, ktorý vedel, že jej veľkým fanúšikom skladačiek a už ako dieťa takéto bicykle vlastnila. Tá vraví, že do bytovky, kde sa bicykel nachádzal, nemal prístup nikto cudzí, pretože dom je dostatočne zabezpečený. Stratu na políciu nenahlásila, pretože bicykel nemá veľkú finančnú hodnotu. Zato pre ňu, má cenu nevyčísliteľnú.

