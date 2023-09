Annu poznali všetci v Brodzanoch ako veselú, milú, čipernú babičku, ktorá milovala kvety a prechádzky po obci. V utorok vyšla zo svojho dvora s tým, že si prejde na druhú stranu cesty naoberať orechy. To sa jej stalo osudným. Pri prechádzaní cez cestu ju zabila cúvajúca dodávka.

„Podľa doteraz zisteného, vodič dodávky počas cúvania zrazil 80-ročnú chodkyňu. Tá po zrážke s autom utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Dodala, že dychová skúška u 46-ročného vodiča bola negatívna a polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.

„Je to veľké nešťastie. Vodič zastavil na ceste, zaradil spiatočku a teta Anička vtedy zišla z chodníka, že prejde na druhú stranu. Vodič chcel zacúvať do firmy a prešiel po nej,“ povedal otrasený sused. Ten dodal, že ľudia sa hneď vybrali babičku ratovať, už jej však nebolo pomoci.

„Aj policajti robili, čo mohli. Mali so sebou prístroj na oživovanie, ale nič sa už nedalo robiť. Je nám to všetkým strašne ľúto. Bola to jedna úžasná, milá, srdečná žena. Ako deti sme sa chodili k nej na dvor hrávať, teraz plače za ňou celá dedina,“ povedala so slzami v očiach suseda.

„Bol som tam. Bol som auto za dodávkou, prišiel som tesne po zrážke. Volal som nebohej pani záchranku,“ povedal vodič, ktorý v tom čase prechádzal okolo.

Anna sa pritom len pred mesiacom tešila zo štrnástich narodenín svojho vnuka Kristiána a v nedeľu oslávila so svojou rodinou krásnych osemdesiat rokov. Za jej zdravie sa v ten deň modlili aj ľudia v obci. „Slúžila sa omša. Ona bola veľká čiperka, zdravie jej slúžilo, energie mala na rozdávanie, všetkých nás jej smrť zasiahla,“ uzavrela suseda.

V máji tohto roka sa stala podobná nehoda aj v Považskej Teplej, mestskej časti Považskej Bystrice. Cúvajúce smetiarske auto tu nešťastne zachytilo mamičku troch detí vo veku od 8 do 13 rokov Beátu. Nehoda sa stala krátko potom, ako žena odviedla deti na autobus do školy.

V decembri 2021 zomrel pod kolesami cúvajúceho auta len 4-ročný Sebastian. Chlapčeka z Petrovej v okrese Bardejov prešlo auto, keď sa šmýkal na zľadovatenej ceste. V novembri 2022 zrazil na príjazdovej ceste k parkovisku 63-ročnú ženu v Košiciach muž, ktorý s nákladiakom cúval. Tá zrejme nepočula auto preto, že telefonovala.

Prečítajte si tiež: