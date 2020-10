"Na miesto nehody odišli záchranári HZS pozemne a zároveň boli o súčinnosť požiadaní leteckí záchranári. Tí vyzdvihli na heliporte v Starom Smokovci postupne troch záchranárov, ktorí boli vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky vysadení v žľabe približne 150 metrov od miesta, kde bol pacient, a ďalej postupovali pozemne,"priblížila HZS.

Po takmer 40 - metrovom páde z hrebeňa Končistej potreboval pomoc 29 - ročný muž zo Slovenska s poranením hlavy, krku a nohy. Zdroj: hzs

Po príchode na miesto nehody zraneného muža ošetrili, zafixovali a pripravili na letecký transport. Po dotankovaní paliva a zlepšení letových podmienok sa podarilo posádke zraneného turistu spoločne so záchranárom HZS evakuovať z terénu a letecky transportovať na heliport do Starého Smokovca, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.