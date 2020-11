Chválil sa masívnymi šperkami a luxusnými autami! No teraz je všetkému koniec, súd sa s nimi poriadne porátal! Petr (50) a Mário Makulovci z Čiech- otec a syn - už poznajú svoj trest. Starší z mužov na základe rozhodnutia britského súdu putoval do väzenia na 8,5 roka, mladšiemu naparil pobyt za mrežami o štyri roky kratší. O prípade informoval britský denník Daily Mail.

Českí vykorisťovatelia platili svojim zotročeným zamestnancom za prácu iba 5 libier týždenne. Z tejto sumy museli prispievať na bývanie, dostávali jedno základné jedlo denne, ktoré zväčša pozostávalo z cestovín alebo zemiakov s omáčkou. "Každý, kto sa ohradil proti týmto podmienkam, bol starším z mužov zbitý alebo ponížený," odznelo z úst prokurátorov na súde.

Svojich otrokov priviezli Makulovci do Veľkej Británie z Česka a Slovenska. Nechali ich žiť v dome so bez kúrenia a teplej vody. Vyšetrovatelia zistili, že na schéme otroctva zarobili viac ako milión libier.

Kým chlapi dreli, otec a syn sa na sociálnych sieťach chválili drahými autami, honosnými šperkami a luxusnými dovolenkami. No snažili sa vyvolať presvedčenie, že nemajú na výplaty svojim zamestnancom. Sudca súdu Canterbury Crown Court - Kent nariadil skonfiškovať im tisíce eur. Dokonca prísť môžu aj o majetok, ktorý by získali až po vyrieknutí rozsudku.

Vyšetrovaním, ktoré sa začalo na základe zákona o výnosoch z trestnej činnosti, polícia zistila, že Petr získal z otroctva viac ako milión libier, čo je v prepočte viac ako 1 milión 155 tisíc eur. Jeho syn mal zase zarobiť cez 218-tisíc libier. Preto akýkoľvek ich majetok, ktorý v budúcnosti nadobudnú, môže byť skonfiškovaný do výšky uvedených súm.

Česi si založili podnikanie cez personálnu agentúru Kladrom so sídlom v Romney Marsh. Cez ňu posielali pracovníkov do továrne na dlaždice a do ručnej umyvárne áut, no takmer celý zárobok svojich zamestnacov si nechávali Makulovci pre seba. Otca a syna začali britskí detektívi vyšetrovať v januári pred dvomi rokmi. Otrokárov udal ich bývalý zamestnanec, následne dvojicu zatkli a začali identifikovať ďalšie obete. Osem z nich proti otcovi a synovi svedčili.

Petr a Mário Makulovci priviedli do Spojeného kráľovstva údajne slovenských a českých bezdomovcov a ľudí závislých od alkoholu s prísľubom lepšieho života. V dome s obmedzeným prístupom k ústrednému kúreniu alebo teplej vode ich nechali žiť v štyroch izbách dovedna 19-tich. Platili im za odvedenú prácu zopár drobných, zvyšok si nechávali vo vlastnom vrecku a preto teraz musia svojim otrokom vrátiť tisíce eur.

Svojim obetiam Petr tvrdil, že im viac platiť nemôže, lebo má problémy s podnikaním. Pritom si užíval honosné výlety do Dubaja. Briti predpokladajú, že z obchodovania s ľuďmi zarobil asi milión libier. Jeho syn Mário sa rád vystatoval na sociálnej sieti v drahých šperkoch, jazdil na luxusných autách. Medzitým vykorisťovaní muži pracovali až 36 hodín v kuse a voľné dni nemali celé roky.

Počas procesu boli porote premietané fotky Makulovcov zo sociálnych sietí a na nich Mário s ťažkými zlatými reťazami a inými šperkami či fotky jeho póz pred drahými automobilmi. Detektívka Annie Clayton o Petrovi a Máriovi uviedla: „Zadržali mzdy svojim zotročeným pracovníkom, preto je správne, že peniaze, ktoré im boli zhabané, sa teraz vracajú obetiam ako odškodné. Bolo by neprijateľné, aby mali naďalej prístup k svojim nelegálne zarobeným financiám aj po ich prepustení z väzenia. Toto je ďalší skvelý príklad toho, ako sa zákon o výnosoch z trestnej činnosti pravidelne používa na zabezpečenie toho, aby zločinci neboli vystavení ilúzii, že zločin sa z dlhodobého hľadiska oplatí.“

