Tragédia sa stala v obci Jakubovany (okres Sabinov). Nebohú našla jej dcéra Blanka, ktorá sa o ňu po smrti svojho otca starala, no mladá žena bývala v susednej obci. Čo zalarmovalo mladú ženu a prečo rýchlo utekala do rodného domu, kde sa jej mama zdržiavala? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII.

Keď dcéra vošla dnu do domu, naskytol sa jej hrozný pohľad. Bezvládne telo jej mamy ležalo na podlahe v kuchyni pri sporáku. "Počuli sme veľký krik, musel to byť pre ňu šok. Rýchlo volala záchranku, no už bolo neskoro. Pani mala obhorenú časť oblečenia na hrudníku," prezradili susedia.

Na sporáku horel oheň. Preto na miesto privolali aj hasičov a policajtov a aj zisťovateľa príčin požiaru. Podľa neho je najpravdepodobnejšou príčinou tragédie to, že sa nebohá obliala hroúcim olejom, ktorý následne začal horieť. "Obhliadajúci lekár vylúčil cudzie zavivnenie a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Božena žila po smrti svojho manžela sama, dozerali na ňu jej dve dcéry. "Je mi to ľúto. Bola to bezproblémová osoba," uviedol starosta obce Martin Kollár.

