Ďalšia nehoda pri Lučenci: Muža so zraneniami previezli do nemocnice

Príčinou dopravnej nehody bol pravdepodobne mikrospánok vodiča z osobného auta Honda, ktorý prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s vozidlom Mazda 323. "Pri nehode sa zranil 25-ročný vodič osobného auta Mazda, ktoré zostalo po nehode prevrátené na boku. So zraneniami bol z miesta prevezený do nemocnice. Dychová skúška bola u obidvoch vodičov s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania," informovala banskobystrická krajská polícia.