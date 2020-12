V nedeľu 13. 12. 2020 v podvečerných hodinách sa horskí záchranari vybrali po ukončení prevádzkovej doby lyžiarskeho strediska na záchrannú akciu.

Počas akcie však v prednej Derešskej mulde došlo k prevráteniu skútra horských záchranárov, pričom padali smerom do Derešského kotla."Napriek okamžitým varovným signálom skúter počas nekontrolovaného pádu narazil do skialpinistu, ktorý sa v danej lokalite nachádzal. Skialpinista utrpel viaceré poranenia, okamžite mu bola poskytnutá neodkladná prvá pomoc a bol transportovaný do nemocničného zariadenia," píše na svojej stránke Horská záchranná služba.

Dve uviaznuté skialpinistky, pre ktoré záchranári išli, boli nájdené a odprevadené do bezpečia. Do nemocnice transportovali aj horského záchranára, ktorý riadil skúter. Na miesto nehody boli povolaní príslušníci polície a BOJ. Príčina nehody je v štádiu vyšetrovania.