Polícia starostu bratislavského Nového Mesto Kusého rieši pre podozrivé financovanie predvolebnej kampane. Podľa informácií Denníka N už Kusého zadržala. Všetko sa malo odohrať v jeho byte v Troch vežiach na Bajkalskej ulici.

Či zadržanie Kusého súvisí s jeho predvolebnou kampaňou za primátora hlavného mesta nie je jasné. Vo voľbách ho oficiálne podporovali strany Sme Rodina a Dobrá voľba, Za ľudí a KDH. Práve slová predsedu poslednej spomínanej strany Milana Majerského však verejnosť šokovali. V rozhovore pre Denník N uviedol, že 80-tisíc eur, ktoré strana prispela Kusému na kampaň, nepatrilo KDH.

„Podľa všetkého to neboli peniaze KDH, ale bol to jeho sponzorský dar, ktorý išiel cez transparentný účet KDH pre Rudolfa Kusého,“ povedal pre Denník N s tým, Kusý nie je ich členom, a preto nevidí dôvod na to, aby mu strana dávala nejaké príspevky. Kto však týmto sponzor bol, Majerský netuší.

K celej veci sa už vyjadrila aj polícia. "Dnes v Bratislave príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonali protikorupčnú akciu s krycím názvom DEVELOPMENT. Počas akcie zadržali tri osoby, konkrétne J.P., A.P., R.K.," napísali na sociálnu sieť s tým, že aktuálne prebiehajú prvotné procesné úkony za účelom riadneho zadokumentovania trestnej činnosti.

Kusého už v minulosti polícia riešila! Čítajte na druhej strane!