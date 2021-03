Kauzou bývalého majiteľa pohrebníctva a okresného predsedu ĽSNS Jozefa Királyho sa bude zaoberať Najvyšší súd. Špecializovaný trestný súd ho v októbri 2020 uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.

Jozef Király podal voči trestu, ktorý mu vymeral senát ŠTS odvolanie. "Zdá sa nám to veľa z toho hľadiska, že môj klient tvrdí, že sa jednalo o nutnú obranu. Práve z toho hľadiska je to dlhý trest", tvrdí advokát Jozefa Királyho Peter Behúň.

Obžalovaný sa síce k zločinu priznal, odmietol však, že by išlo o vraždu pripravovanú. A tým sa bude teraz aj Najvyšší súd v odvolacom konaní bude aj zaoberať. Odvolacie konanie je podľa TASR naplánované na 13. apríla.

Jozef Király podal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu odvolanie. Tvrdí, že išlo o nutnú obranu. Zdroj: Karol Farkaš

Prokurátor sa v októbri 2020 vzdal práva odvolať."Vzhľadom na to, že senát Špecializovaného trestného súdu v podstatnej časti vyhovel návrhu prokurátora, tak som sa vzdal práva podať na odvolanie. So samotným rozsudkom som spokojný", povedal po pojednávaní prokurátor Úradu špecialnej prokuratúry. Podľa obžaloby Király nebohého Romana († 51) viackrát bodol do oblasti hrude. Ten svojím zraneniam na mieste podľahol.

Súd obžalovanému uložil aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu vo výmere piatich rokov. "Zároveň uložil obžalovanému ochranný dohľad vo výmere tri roky," dodala hovorkyňa ŠTS.

Podľa druhej exmanželky Királyho malo prísť medzi Romanom († 51) a právoplatne odsúdeným Királym ku konfliktu pre peniaze. Romanovi († 51) ponúkol Jozef prácu, nebohý chcel od neho výplatu dopredu, Király mu však peniaze odmietol dať a tvrdil, že ich dostane až po odrobenej práci. To sa Romanovi( † 51) nepáčilo.

V prípade vraždy Romana († 51) figuruje aj jeho exmanželka Lucia (39), s ktorou bola spojená obžaloba prokurátora Úradu špeciálneho prokurátora. Lucia sa chcela s Jozefom rozviesť, ale ten ju donútil k odstráneniu Romanovho tela a využil túto skutočnosť na to, aby jej znemožnil odchod pod zámienkou spoločného tajomstva.

Miesto činu, kde našli dobodaného Romana. Zdroj: TV JOJ

Romanovo telo hodil Jozef do potoka Mlynica medzi obcami Lučivná a Šúňava. Bola to práve exmanželka Lucia, ktorá polícii označila miesto, kde manžel Romana ukryl. Vražda sa stala pred necelým rokom. Prípad riešila Národná kriminálna agentúra.