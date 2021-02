Dom zbúrajú! Ide o definitívne rozhodnutie pozostalých po zavraždených snúbencoch. Brutálnu vraždu detí vnímajú aj po takmer troch rokoch veľmi bolestivo a stále majú v čerstvej pamäti pohľady na ich zakrvavené telá po tom, ako ich tam objavila polícia.

"Rozhodli sme sa, že ho zrovnáme so zemou. Bolo to pre mňa veľmi ťažké rozhodovanie, mám s domom spojené hrozné spomienky, ale aj pekné. Keď sme k nim chodili, zažili sme spoločne veľa úsmevných príhod," zaspomínala.

Nakoniec sa však Zlatica priklonila na stranu Kuciakov, ktorým dala splnomocnenie, aby zabezpečil všetky povolenia: "Stále sa nám s domom spájajú obrazy, ako ležali zakrvavení na zemi, ako k nim vošiel ten diabol a zastrelil ich. Koľkokrát sme tam prišli, akoby nám niekto vrazil nožík do srdca. A o dom sa treba starať, inak chátra a my na to nemám sily ani financie."

Zlatica ako pestúnka vyše 10 rokov vychováva dnes už 17-ročného chlapca. Aby pri nej mohol zostať a nešupli ho do detského domova, prijala do pestúnskej starostlivosti aj polročné dievčatko. Vianoce prežije mama zavraždenej Martiny doma so synom, nevestou a vnúčatami, spolu s deťmi v pestúnskej starostlivosti. "Som rada, že tu mám to maličké bábätko, je veľmi zlaté, usmievavé a starostlivosť o ňu mi aspoň na chvíľu pomôže nemyslieť ustavične na dcéru a zaťa. Lebo ja všade vidím Martinu a nič viac by som si neželala, len aby sa mi vrátila!"

Kušnírová vraví, že jej ich pripomínajú aj udalosti týchto dní súvisiace so zatýkaním sudcov, špeciálneho prokurátora, policajných funkcionárov. No najväčšie zadosťučinenie cítila po zatknutí bývalých policajných prezidentov Tibora Gašpara a Milana Lučanského: "Vždy som mala podozrenie, že nie sú čistí," tvrdí a stále verí, že sa dočká spravodlivosti a bude potrestaná nielen vražda jej detí, ale aj korupcia a mafiánske praktiky tých, ktorí u nás mali dohliadať na dodržiavanie zákonnosti.