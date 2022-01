NAJRÁZNEJŠÍ krok majiteľa budov v kauze Miloslavov: NEUVERÍTE, čo sa v obci deje! ×

Bude to stačiť? Nedostanú sa už viac do opusteného družstva v Miloslavove (okr. Senec) členovia gangu s ďalšou obeťou svojho vyčíňania? To nik nevie. No majiteľ budov podnikol aspoň prvé kroky, aby sa nezopakovalo besnenie tínedžerov, ktorí tam 2. januára zbili svoju 11-ročnú spolužiačku Andreu.