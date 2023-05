Písal sa rok 1997. Partia bezdomovcov sa od leta stretávala v opustenom dome v bratislavskom Lamači. Striedali sa tam viacerí, no po čase sa tam usadila šestica ľudí. Boli to Peter Czinege, Miroslav Madunický, Jaroslav Pastorek, Ján Szabó, Viliam Feigler a Božena Mlčová, prezývaná Božka.

Po hrozivých udalostiach, ktoré sa tam odohrali však zostali len štyria. Poďme však pekne po poriadku. Nikto s určitosťou nevie, čo bolo hlavným dôvodom konfliktov bezdomovcov, isté je však to, že svoju úlohu zohral aj alkohol a pravdepodobne aj toluén. Opustený domček pri trati bol partii tiež pravdepodobne primalý. Vznikali preto hádky a občas aj bitky.

Najväčšiu dominanciu mala medzi bezdomovcami dvojica Vilo Feigler a Božena Mlčová. Obaja boli niekoľkokrát trestaní a agresívni alkoholici. V komunite sa ich báli. Mimoriadne im v domčeku začali prekážať najmä Jaroslav Pastorek a Miroslav Madunický. Vnímali ich ako feťákov a teplošov, ktorých z domu chceli vyhnať.

Vzťahy sa nakoniec vyhrotili, keď sa Jaro začal vyhrážať Vilovi, že ho udá za krádeže, o ktorých vie. Nakoniec sa mali ešte pobiť za rozbité okuliare, čo bola posledná kvapka. Jaro za to schytal bodnú ranu do lýtka, o ktorú sa museli postarať v nemocnici. So zašitou nohou sa do domčeku ešte v ten deň vrátil, no to robiť nemal. Božena a Vilo dostali totižto skutočný strach, že by ich naozaj mohol udať a to nie iba za krádeže, ale aj za Jarove zranenie. Vymysleli preto mimoriadne diabolský plán.

Vilo Feigler a Božena Mlčová zviazali svoje obete - Jara Pastoreka a Miroslava Madunického do polohy kozla. Ide o mimoriadne bolestivý počin. Človeku sa zviažu ruky aj nohy, zozadu tela sa priviažu o hrdlo. Nalievali do nich čistý alebo zriedený lieh, opíjali ich a neuveriteľne krutým spôsobom mučili.

Krvilačné besnenie malo trvať päť až šesť dní. Najmä Feigler, no pridali sa aj ostatní, do svojich obetí kopali alebo ich mlátili železnou tyčou. Rozžeravené predmety im prikladali na nahé telá, o hlavy im hádzali tehly či rozbíjali sklenené fľaše. Medzi najhoršie zverstvá, ktoré im spáchali, patrilo aj poliatie tela toulénom, ktorý neskôr zapálili či rezanie prirodzenia. Svoje obete nakoniec brutálnym spôsobom aj zavraždili. Páchatelia sa mali dokonca smiať, že alkoholik vydržal o deň dlhšie ako nealkoholik.

