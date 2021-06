Pod zámienkou sexuálneho uspokojenia ho vylákali z krčmy, potom ho okradli a so stiahnutými nohavicami nechali na ulici.

Na trestnom čine sa zúčastnili dve ženy z Trebišova (vo veku 18 a 19) a 28-ročný Humenčan. Všetci traja skončili krátko po lúpeži v putách a teraz im hrozia tri roky za mrežami. Informuje portál noviny.sk.

Svoju obeť si vyhliadli v blízkosti veľkej železničnej stanice v Humennom. Poškodený muž bol podľa polície pod vplyvom alkoholu. To páchatelia využili. "Mladšia zo žien vylákala poškodeného vonku z pohostinstva pod zámienkou sexuálneho uspokojenia, kde ich už vonku pred pohostinstvom čakala druhá žena a obvinený," uviedol hovorca KR PZ PO Daniel Džobanik.

Podľa polície staršia zo žien stiahla mužovi nohavice a popri tom mu z vrecka ukradli peňaženku a v nej 450 eur. Ženy sú síce stíhané na slobode, no pre viackrát trestaného Humenčana prokurátor žiada väzbu. "Obvinený bol sudkyňou vzatý do väzby z obavy, že by v trestnej činnosti mohol pokračovať," vyjadrila sa Ivana Petrufová, hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji.

Keďže voči rozhodnutiu podal obvinený muž sťažnosť, verdikt právoplatný nie je a vo veci bude konať Krajský súd v Prešove. Sťažnosť ale nemá odkladný účinok. Muž tak putoval zo súdu rovno za mreže vyšetrovacej väzby.

