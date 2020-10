Rozhodol o tom v stredu Krajský súd (KS) v Bratislave, ktorý zamietol sťažnosť dozorového prokurátora.

"KS v Bratislave o sťažnosti prokurátora voči uzneseniu OS Bratislava I z dňa 21. októbra rozhodol tak, že sťažnosť prokurátora zamietol. Podľa odvolacieho senátu sudca pre prípravné konanie OS Bratislava I rozhodol zákonne a správne, že nezhliadol žiadne dôvody väzby u obvineného," povedal pre TASR hovorca KS Pavol Adamčiak. Rozhodnutie KS v Bratislave je právoplatné.

KS zatiaľ nemohol rozhodovať o druhom obvinenom, 31-ročnom Pavlovi R. z Českej republiky. Toho OS Bratislava I 21. októbra do väzby zobral. Uznesenie a odvolania v tomto prípade sa ešte len doručujú.

Oboch mužov obvinila polícia 20. októbra. Podľa polície 17. októbra počas protestu, krátko pred 16.00 h po príchode vodného dela pred Úrad vlády SR, začali hádzať kamene a dlažobné kocky do policajtov. Hodené predmety opakovane zasiahli policajtov do prilby na hlave, do hrude a na viaceré miesta na tele. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 25 rokov, keďže sa činov dopustili počas krízovej situácie – núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR.

Ultras fanúšikovia, stúpenci ĽSNS a iné osoby 17. októbra protestovali pred Úradom vlády SR. Žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), zároveň nesúhlasili ani s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn a vodné delá. Niekoľko osôb bolo zadržaných, zranených bolo viacero osôb.