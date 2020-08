Starší muž v Jelšave komplikuje vodičom dopravu. Ustiela si priamo na strede cesty, na ktorej denne jazdí množstvo áut. Dôvod, prečo to robí vás šokuje!

Muž vodičom komplikuje dopravu a líha si do stredu cesty: Jeho dôvod vás ŠOKUJE!

Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Keď si Juraj z Jelšavy vypije, nevie si pomôcť a ustelie si priamo na strede cesty.

Vodiči musia spomaliť a obísť ho. Primátor už volal aj policajnú hliadku. Po ich privolaní prišli muži v reflexných vestách a odniesli ho.

TV Markíza zisťovala, prečo muž takto hazarduje so svojim životom a ohrozuje ostatných. „Ja viem, že iných ohrozujem, aj seba, ale dakedy mňa už život nebaví. Mne už nezáleží na živote, ani poriadne bývanie nemám,"povedal Juraj.

Odkedy sa Juraj vrátil z Česka, trie biedu. Liečil sa v zariadení na Prednej Hore, no stále pije. Keď má v sebe alkohol, svoje nebezpečné konanie si neuvedomuje, triezvy by to vraj neurobil.

„Niekedy taký skrat dostanem a ľahnem si. A policajti čo môžu? Zavolajú záchranárov alebo čo...," povedal Juraj.