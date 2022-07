Muž spôsobil DVE DOPRAVNÉ NEHODY: Narazil aj do AUTOBUSU, z miesta činu ušiel! ×

Dve dopravné nehody spôsobil v utorok (19. 7.) ráno vodič v Michalovciach. Po tom, čo narazil do zaparkovaného auta, pokračoval v jazde a narazil aj do autobusu, z miest oboch nehôd ušiel. Polícia uňho zisťuje prítomnosť návykových a psychotropných látok. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.