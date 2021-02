Priznal sa a všetko oľutoval! Muž z kežmarskej rukojemníckej drámy, ktorý v stredu večer najprv zavraždil oboch svojich rodičov, potom zajal ženu v miestnom Tescu a dlhé hodiny ju zadržiaval, sa postavil pred prešovského sudcu. Z cely policajného zadržiavania priviezli Ľudovíta Šromovského (41) z Kežmarku policajti s putami na rukách priviazanými k opasku. Po celý čas si tvár zakrýval dokumentmi držiacimi v rukách a nepovedal ani slova. Rozhovoril sa až pred sudcom, ktorému opísal, čo sa mu v osudný deň odohrávalo v hlave. Ku všetkému sa priznal. Službukonajúci sudca pre prípravné konanie ho vzal do vyšetrovacej väzby. "Vyhovel nášmu návrhu a vzal ho do väzby z dôvodov útekovej a preventívnej väzby. Rozhodnutie hodnotíme ako zákonné a správne, nepodali sme voči nemu sťažnosť," uviedol prešovský prokurátor. Potvrdil, že obvinený sa priznal v plnom rozsahu a aj to, že motívom toho, prečo siahol na životy svojich rodičov, bol alkohol. Za to, čo spravil, mu teraz hrozí výnimočný trest 25 rokov alebo až doživotie.

Ľudovi sa za mrežami počas troch dní v hlave vyjasnilo a všetko oľutoval. Vysvetlil aj to, prečo držal rukojemníčku.

Jeho dôvody sú šokujúce! Čítajte na ďalšej strane.