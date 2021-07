Od 7.7 pátrajú banskobystrickí policajti po totožnosti muža, ktorého našli ležať na ulici. Keď bol muž nájdený, nemal u seba doklady ani iné veci, ktoré by prispeli k jeho identifikácii. Pán je momentálne hospitalizovaný v nemocnici.

Nepoznáte tohto muža? Polícia žiada verejnosť o pomoc pri jeho stotožnení. Zdroj: fb Polícia SR

"Jeho odhadovaný vek približne 60-70 rokov, strednej postavy, oválna tvár, široký nos, prešedivené vlasy s čelnou plešinou, veľkosť obuvi 42. Absencia zubov v hornej čeľusti (bez protézy). Touto cestou prosíme občanov, ktorí by muža na fotografii poznali a vedeli by k nemu uviesť akékoľvek bližšie informácie, aby to oznámili na známom telefónnom čísle 158," napísala polícia.