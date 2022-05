Polícia ho obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

K nehode došlo ešte vo štvrtok (5. 5.) na ceste tretej triedy. Vodič šoféroval auto značky Citroën v smere od obce Staškov na Klokočov. "Následne z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru a zišiel mimo cestu, kde narazil do oplotenia rodinného domu," priblížila hovorkyňa. Po nehode vodiča previezli do nemocnice na ošetrenie.

Kremeňová doplnila, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom aktuálneho vyšetrovania.