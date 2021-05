Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Výbuch sa z autodielne ozval v momente, keď odstraňovali staré čerpadlo z nádrže. „Nádrž bola natankovaná natoľko, že z nej začal pretekať benzín. Keďže je v dielni všetko spádované, tak tiekol rovno k malému ohrievaču,“ opisuje nešťastnú situáciu spolumajiteľ autodielne.

Počasie je aktuálne ako na hojdačke a keďže bolo ráno chladno, v dielni si zakúrili. „Jednoducho sa to chytilo a nestihli sme to už zahasiť, aj keď sme sa o to pokúšali. Mali sme tam hasiace prístroje, vystriekali sme ich, ale benzín horí rýchlo, takže to nepomohlo,“ hovorí spolumajiteľ.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo zistené, že požiar zachvátil vnútorné priestory dielne o rozmeroch 4 x 12 metrov. Hasiči z Levíc a Vrábľov ho síce zdolali, dve autá, ktoré v dielni čakali na opravu, žiaľ, zhoreli.

Okrem nich majitelia prišli aj o náradie, celkové vybavenie dielne, peniaze, notebook a podobne. Škody sa predbežne odhadujú na desaťtisíce eur.