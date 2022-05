Na výcviku vo vojenskom výcvikovom centre Lešť vo štvrtok postrelili policajta. Zraneného okamžite previezli do nemocnice.

Pri výcviku postrelili policajta do ruky a hrudníka: skončil v nemocnici

Detaily prípadu sú aktuálne predmetom vyšetrovania. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Leteckí záchranári informovali, že išlo o 39-ročného muža so strelným poranením v oblasti hornej končatiny a hrudníka.

"Po doplnení liečby a preložení na palubu bol pacient pri vedomí, no s vážnymi poraneniami letecky prevezený do FN F. D. Roosevelta, kde bol odovzdaný do rúk lekárom trauma tímu," skonštatovali na sociálnej sieti.